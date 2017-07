Ricardo Gómez: "La putada es que no puedas decir 'soy actor y del PP'"

El actor Ricardo Gómez, conocido por el papel de Carlitos en la serie Cuéntame de TVE, ha declarado en una entrevista concedida a El Mundo que en la "farándula" hay "putas y maricones", y que "la putada es que no puedas decir 'soy actor y del PP'".

A la pregunta de si "hay actores de derechas o sois todos 'comunistas'", Gómez responde que "claro que hay actores de derechas porque cada cabeza es independiente. Lo mejor es ser libre".

El actor, nominado al Goya por Los últimos de Filipinas y con una notable participación en obras de teatro, también dice que "siempre me hacen las mismas preguntas de mierda sobre Carlitos". "'¿Tú distingues entre tus dos familias? ¿Confundes a tus padres con Imanol Arias y Ana Duato?' Me parece espectacular que se lo lleguen a cuestionar y me lleguen a plantear esas cosas", añade.

Además, Gómez se proclama fan de José Mourinho: "Si dejamos de hablar del mourinhismo como filosofía de vida y nos centramos en el fútbol, yo soy del 94 y la primera vez que veo unas semifinales de Champions es con Mourinho. El Madrid había perdido su gen competitivo y con él lo recupera. Por eso digo que se puede aplicar a la vida. Luego llega una tanda de penaltis, fallas y no llegas a la final, porque el fútbol no es una ciencia exacta".

También se pronuncia sobre Gerard Piqué: "Ojalá estuviese en mi equipo. Si eres del Barcelona lo tienes que amar. Igual que Arbeloa. Gente que no les importa llevarse las hostias, que abren la boca y ves que no sólo dan patadas al balón, que tienen un criterio y saben hablar".