Tras un multitudinario proceso de casting con más de 25.000 adultos y jóvenes aspirantes y más de 2.500 pruebas presenciales a los candidatos, Telecinco ha puesto en marcha la grabación de las Audiciones a ciegas de La Voz 5 y de La Voz Kids 4, nuevas ediciones de estos talent shows musicales que regresarán la próxima temporada a la parrilla del canal con entregas caracterizadas por una mayor diversidad de géneros y por la originalidad y personalidad de las voces de muchos de los participantes.

Un año más, Jesús Vazquez volverá a estar al mando del talent musical y Chic pudo hablar con él sobre qué podemos esperar de las nuevas temporadas.

Pregunta: ¿Cuando empezaste a presentar La Voz, te imaginabas cinco ediciones de los adultos y cuatro de los niños?

Jesús Vázquez: Sería muy fácil decir que sí. Cuando uno en este trabajo empieza un proyecto, por muy avalado que venga por el éxito en otro países. Siempre te queda el miedo de a lo mejor llega a España y pincha. Pero es que es un súper formato, era muy difícil que no funcionara, pero no pensábamos que fuese a ser el boom que tuvo.

P.: ¿Qué tal se están integrando las nuevas incorporaciones de Juanes y Pablo López?

J.V.: Juanes es un tío estupendo, un hombre muy discreto y educado. Está empezando a soltarse, pero él llegó con ese acento tan dulce a enfrentarse a los otros tres que se conocen desde hace años. Yo le decía, hazte tu sitio y ahora ya está mucho más suelto. Además da gusto escucharle cuando hace valoraciones y les dice cosas muy precisas. Y de Pablo qué te voy a decir, si lo conozco desde sus inicios.

P.: ¿Le está pasando como a Alejandro Sanz que muchos aspirantes quieren irse con él?

J.V.: Está gustando mucho a los talents. No deja de ser una mega estrella internacional. Tiene veinti tantos Grammys. En ese sentido es como Alejandro. Tenemos perfiles que están más inclinados hacia el rock, cantando en inglés. Claro, cuando Juanes se gira, inmediatamente se van con él,porque se sienten más identificados.

P.: ¿Con qué coach te irían si fueras concursante?

J.V.: Depende de las temporadas. Esta temporada, sinceramente, me iría con Pablo López porque con Pablo tengo una cosita personal. Le vi nacer televisivamente. Era un gran músico cuando yo lo conocí pero no lo conocía nadie. En Operación Triunfo di la cara mucho por él, le dieron mucha caña y yo no lo entendía. Yo veía, escuchaba y hablaba con él y veía que era un pedazo de músico. No había derecho para que le dijesen las cosas que le decían. Ayer me emocioné y lloré en una de las audiciones, cuando un chaval cantó una canción suya. Me emocionaba por Pablo, hubo un momento muy mágico.

P.: ¿Te sigue sorprendiendo que sigan saliendo talentos tan buenos a pesar de los años?

J.V.: Me flipa. Se lo digo al equipo y a mis compañeros: "¿De donde los sacáis?". Este año hay auténticas voces colosales y únicas. Y pienso: "¿Pero por qué no se ha presentado antes esta gente?". Hay gente que necesita su proceso, que no cree que la televisión sea el camino, que tienen que ver el programa varias veces hasta que de repente ven alguna voz que les anima a venir. Es un proceso personal de los artistas, algunos prefieren seguir cantando en bares.

P.: Durante la grabación del programa tienes mucho contacto con las familias de los talents, ¿cómo llevas las despedidas?

J.V.: A mí me toca estar capeando el temporal. Para bien o para mal , si se quedan o si se van yo me mimetizo con ellos y ese rato que estamos juntos se pasa mal. Ya que estoy ahí, me meto en el rollo con ellos y soy uno más de la familia. Es más duro cuando va avanzando el programa y tienes una relación y los conoces por su nombre y llevas muchos días de grabación. Cuando se me cae una lágrima es real.

P.: ¿Sigues la carrera de los concursantes después del concurso?

J.V.: Te engañaría si te dijera que sigo las carreras de los que ganan. Ya es difícil seguir la de los que ganan. Por ejemplo Antonio David se ha hecho muy famoso. Me gustaba mucho Rafa el heavy y me he preocupado mucho. David Barrul también está haciendo su carrera. Pero siempre digo una cosa a los talent, el mundo está lleno de los que no ganaron el programa. David Bisbal, Pablo López, Manuel Carrasco, son ejemplos.

P.: ¿Has cambiado mucho durante estos años?

J.V.: Estoy un poco más viejo, con un poquito más de experiencia que siempre es una buena herramienta que llevar a la espalda cuando hay situaciones difíciles. Sobre todo cuando llegan los directos, que ahí vas a pecho descubierto y ahí lo que te pase tienes que resolverlo ante mucha gente. Cada año que tienes de experiencia a las espaldas te sirve para salir un poco más seguro y sudar un poquito menos porque me pongo muy nervioso.

P.: ¿Puedes adelantar alguna novedad?

J.V.: Ya me han regañado durante la rueda de prensa por hablar de más. Sabes que el programa es internacional entonces nosotros hacemos cosas que otros se fijan y como es global el programa tenemos acceso a todo lo que pasa en el resto del mundo. En cualquier adaptación del mundo puede gustarnos alguna idea y la traemos a España. A veces nosotros tenemos ideas que nos llaman de otro país y nos copian. Cuando traemos una idea tenemos que adaptarla a nuestro país, porque aunque el formato es el mismo, la forma de hacerlo es muy diferente en cada país. Si ves La Voz de algunos países, es muy diferente a la de aquí. Cuando viene la persona internacional que se encarga de que todo esté en su sitio y que nos vigila, me dice que la adaptación española es la que más le gusta. Supongo que eso se lo dirá a todos (risas). Pero sí que es cierto que los españoles nos emocionamos, en otro países ni lloran ni se abrazan.

P.: Llevas unos años dedica los programas de talentos, ¿no te apetece cambiar de formato?

J.V.: Pues podría hacerlo, porque ya lo he hecho. Lo que pasa es que yo no podría renunciar a esto. Yo hice los primeros debates de Gran Hermano, he hecho talk-shows durante años y años. Me encantan los concursos, los debates… Puedo volver a hacer cualquier cosa dentro del entretenimiento. Pero La Voz me ocupa seis meses y con la edad que tengo me gusta tener tres de vacaciones (risas).

P: ¿Para cuándo el estreno de Me lo dices o me lo cantas?

J.V.: Está a punto de estrenarse. Está terminado y a punto de estrenarse. Ha habido que hacer ajustes con las programaciones, pero espero que se estrene pronto, que llevamos anunciando dos mese. Pero eso ya no me corresponde a mi, yo también lo pregunto. Pero es un programa muy divertido, me he reído muchísimo haciendo este programa. Están todos muy divertidos y la gente se lo va a pasar bomba. Es muy buen programa para el verano.

P.: Al haberlo retrasado, ¿no habrán quedado algunas parodias algo desactualizadas?

J.V.: Alguna puede que haya quedado algo desfasada, porque algunas estaban muy pegadas a la actualidad. Pero hay otras que no, que hablan más del personaje y su trayectoria. Si hablamos de Rato, no estamos hablando del último proceso o de la última declaración, sino que contamos su trayectoria como ladrón.

P.: ¿Y la extraña salida de concursantes con el programa empezado, cómo fue? Se van Corina y Carmen Alcayde.

J.V.: Yo no me voy a meter en eso. No me voy a meter en ese jardín hasta que lo vea el espectador.

P.: Este año podéis enfrentaros a Operación triunfo que vuelve también en otoño. Un programa muy importante para ti.

J.V.: Sólo espero que no estemos el mismo día, sería muy cruel, sería hacernos daños y yo estaría con el corazón partido, es un formato al que quiero mucho, adoro a Noemí Galera, es amiga mía personal, cuando voy a Barcelona quedo con ella y salimos a cenar. Que no me pongan a pelear con ella, que ya lo hice con Tu cara me suena y lo pasamos muy mal.

P.: ¿Dónde vas a pasar las vacaciones cuando acabéis La Voz?

J.V.: Soy muy balear, en verano no hay mejor sitio que España, si todas las celebrities del mundo, todas las súper estrellas y las grandes fortunas están entre Ibiza y Formentera, habrá que ir.