Comienzan las Audiciones a ciegas de La Voz 5 y La Voz Kids 4 con más de un centenar de aspirantes a convertirse en protagonistas de cada una de las próximas ediciones de ambos formatos. Acompañándoles estará de nuevo la presentadora Tania Llasera, que charló con Chic y que será la encarga de sufrir junto a ellos sus nervios, sus éxitos y sus fracasos.

P: ¿Hay algún cambio en tu rol de presentadora en esta nueva etapa de La Voz?

Tania: Yo siempre lucho el programa justo antes de los directos. En la edición de niños no creo que tenga mucha novedad, porque son niños y no nos lo podemos permitir. Pero con los adultos siempre intento innovar en algo. En las redes sociales hay que tener mucho cuidado con los menores. Para los adultos igual intento hacer más conexiones en directo, pero hay que hablarlo. Conseguí estar en Instagram cuando nadie sabía ni lo que era.

P: ¿Tienes predilección por alguno de los coach?

T: Pues yo si fuera concursante me iría con el primero que se girase. Porque es el primero que vería mi talento. Soy muy vasca y en eso somos muy leales. Me voy al mismo, bar a pedirme el mismo pincho a la misma hora. Ahora bien, si fuese una niña, me iría con Rosario porque me gusta mucho, ha sido mi favorita desde siempre.

P: Has mostrado tu hartazgo con el flamenco durante la rueda de prensa

T: No me llama particularmente la atención, pero hay que tener en cuenta que es muy español y hay que cuidarlo. Reconozco que parte de que el programa sea tan emocionante la tiene el flamenco. Pero es que yo soy muy popera.

P: Las redes te dan mucho la razón

T: Es que a veces es un canteo.

P: Pero al final son los que triunfan.

T: ¡Pero es lo que votáis desde casa!. Yo que culpa tengo de que Andalucía sea mayoritaria (risas). Si fuera por los vascos seguro que ganaba otro estilo.

P: Asegurais que va a ser la edición más internacional.

T: Es muy interesante. No sé si porque ha venido Juanes o porque se han dado cuenta de que es una plataforma muy interesante para ellos, pero se está animando gente más diversa. Es que te cansas de ver todo el rato lo mismo.

P:¿Cómo van las grabaciones? ¿Puedes adelantar alguna novedad?

T: Yo aún no he comenzado a grabar, pero según me cuentan el casting es una pasada. Los coaches están repartiditos, no hay un David Bisbal con el que se vayan todos los concursantes. Está todo más equiparado y los coaches tienen que argumentar mucho más el que los talents se vayan a su equipo. Creo que lo vamos a pasar muy bien con los adultos y en la de niños empiezo el domingo.

P: ¿Es más fácil trabajar con niños o con adultos?

T: Una pregunta difícil. Se supone que es más fácil con adultos, pero se toman todo más enserio. Los niños en cambio hay veces que no los cogen y se van a la parte de atrás a jugar al balón con su padre. Se lo toman como un juego y eso es algo que deberían de hacer los adultos.

P: En la edición de niños y embarazada, ¿te van a poder las emociones?

T: Desde que soy madre me emociono más. Y ahora, literalmente, con la criatura dentro ni te cuento.

P: ¿Cómo reaccionarías si alguno de tus pequeños te pidiera presentarse a La Voz?

T: Si tienen talento….bueno y si no tienen también les dejaría. Al menos que lo intenten, no tendría problema. Además, cuando los niños se ponen pesados…

P: No te queda nada para dar a luz, ¿no te va a pillar en mitad de las grabaciones?

T: Los jefes no hacen nada más que preguntarme. Estoy muy bien, además, tengo un problema en pelvis por lo cual los niños a mi no se me colocan por lo que no puedo ponerme de parto natural. En ese sentido estoy muy tranquila. Termino las grabaciones, me voy de vacaciones y vuelvo para parir, es un parto programado. Va ser curioso, en las audiciones a ciegas de La Voz Kids estaré preñadísima y en las batallas mágicamente habrá pasado más de dos meses.

P: En alguna ocasión has comentado que te hace ilusión visibilizar a la mujer embarazada en el trabajo

T: Se ven muy pocas embarazadas en televisión y mucho menos en el entretenimiento y el Telecinco. Entonces me hace ilusión trabajar embarazar y seguir formando parte de esta pequeña familia televisiva.

P: ¿Tu hijo mayor te reconoce en televisión?

T: Me ha visto, pero flipa. Alguna vez viéndome en televisión me agarra la mano y me mira como diciendo: ‘Pero si estás aquí. ¿Cómo es posible?’. Todavía no entiende las cosas.

P: ¿Algún proyecto a la vista después de La Voz?

T: No me queda mucho tiempo. Me gustaría hacer muchas cosas, pero entiendo que estoy en una fase de reproducción y la abrazo y la disfruto. La Voz me deja disfrutar de ello porque tengo muy buen horario. Me gustaría tener tiempo para escribir libros para niños y para leer.