Kiko Rivera amenaza a Telecinco y a su nuevo programa

El estreno del nuevo programa veraniego de Telecinco presentado por Jesús Vázquez, Me lo dices o me lo cantas, no ha empezado con buen pie en la parrilla televisiva. A pesar de liderar las audiencias del martes, el dato no brilló especialmente (12,9% de share) si tenemos en cuenta los números que suele hacer la cadena de Fuencarral. Además, fue muy criticado en las redes sociales, que destacaban lo cutre y aburrido que resultaba el show en general. Ahora, ha sido el Kiko Rivera el que ha atacado duramente al programa después de la parodia que le dedicó el concursante David Carrillo.

El Dj, que en los últimos días se ha sometido a una operación para perder peso, habría decidido emprender acciones legales contra la cadena y el concursante por considerar ofensiva la actuación: "@David_Carrillo1 deberías medir tus palabras a la hora de hacer una gracia. Tanto tú como la cadena ya están en manos de mi abogado", escribió Kiko en Twitter.

Una reacción desmedida si tenemos en cuenta el contenido de la parodia, llamada A Kiko y pala, que incluía frases como "de pronto me vi perseguido por los paparazzis y me creó tal ansiedad y desconsuelo que al cabo del tiempo, me quedé sin pelo", o "con diez años me coge y mi madre y me apunta al Madrid... jugaba fatal y al final me cansé del banquillo igual que mamá…".