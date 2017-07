Altercado de Núria Marín con una invitada expulsada de 'Mad in Spain'

La copresentadora de Mad in Spain –el nuevo programa de debate de Telecinco, al que lo mismo acude Santiago Segura que Sofía Cristo-, Núria Marín, tuvo un altercado con una de las invitadas, Ana Heredia.

Marín, que hace unos días se definió como "gasolinera" –"Haré que el debate arda más", declaró en Vertele-, interrumpía el discurso de Heredia con un "perdona, Ana: no hables de respeto cuando me acabas de apartar la mano con tu mano". "¡Será sinvergüenza la tía, fuera!", exclamaba Jordi González.

La invitada negaba los hechos, mientras Marín continuaba: "Y me has mandado callar dos veces, que ‘de esto no hablo, de esto no hablo’. Se te llena la boca con el respeto…, no".

Con Heredia expulsada, el presentador preguntó a su compañera, con preocupación, si la había agredido. "No, pero estaba muy alterada, pero gracias Jordi", respondió Marín.