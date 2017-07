La actriz Sonia Monroy ha regresado a España para hablar de sus proyectos audiovisuales en Sábado Deluxe. Como, por ejemplo, el serial El hogar es donde está la casa, que ha obtenido repercusión internacional al emitirse en directo. Pero una vez en el directo del programa de Telecinco, Monroy sufrió una crisis que ha tenido muchísima más repercusión que las telenovelas que ha protagonizado al otro lado del charco.

Monroy estuvo acompañada en todo momento por su marido JD, y dispuesta a repasar su carrera musical como una de las miembros de SexBomb y también sus aventuras sentimentales en la prensa rosa española. Algunas imágenes, no obstante, eran algo subidas de tono, y Sonia empezó a revolverse en el asiento.

Y entonces algo ocurrió: en el programa osaron recordar también su idilio con Joan Borruel, actor porno del que emitieron imágenes -convenientemente censuradas- en plena actividad profesional. Entonces, Sonia saltó absolutamente fuera de sí, y acompañada de su marido, decidió revivir sus pasadas polémicas en los platós del mundo del corazón español.

"No tenéis vergüenza, yo he venido aquí a hablar de Supervivientes, con la mierda que me habéis pagado", gritó ante el asombrado público. Monroy llegó a dar un manotazo a una de las cámaras y hacer lo propio con un micrófono, el de la propia María Patiño, que rompió contra el suelo.

"España es una mierda. Yo vengo aquí enamorada con mi marido y me ponéis esa mierda. A la mierda. Te lo estoy explicando. ¿Estáis contentos? Pues toma, descuéntamelo del sueldo", espetó a María Patiño, presentadora de Sábado Deluxe. Monroy se mostró ofendida por esas imágenes y que su marido estuviera presente en el plató.

"Hay cosas que no voy a aceptar, se tiene que aceptar quién es y en lo que ha trabajado, y más desde el sentido del humor, pero no las faltas de respeto", dijo María Patiño después de que la invitada se encarase con ella, le arrebatase el micrófono y lo tirase contra el suelo. La presentadora de la edición de verano recordó que Monroy ya había sido invitada anteriormente al programa y siempre había jugado con ellos como una buena profesional.

Decepcionada y sorprendida, Patiño deseó suerte en Hollywood de manera irónica a Sonia Monroy, que ya se marchaba del plató besando y abrazando a su marido entre los abucheos del público. Más tarde, arrepentida, quiso volver al plató pidiendo perdón. La organización la emplazó entonces a regresar otra semana o jamás volver a un programa de La Fábrica de la Tele, a lo que tuvo que plegarse.

No obstante, la Monroy ha querido explicar su versión y lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde ha asegurado estar dolida por el trato que se le dispensan en los medios españoles y, sobre todo, que se mostrase toda su anterior vida sentimental ante su marido, que no entendía nada. Dijo, eso sí, "amar España" (el "país más bonito del mundo") y pidió perdón a todos los espectadores que se pudieran haber sentido ofendidos.