Nuevo enfado de Frank Cuesta. El aventurero y presentador televisivo publicó un vídeo en Youtube criticando al popular programa de humor de La Sexta, Zapeando, por pedir en Twitter a los espectadores que enviasen fotografías suyas con animales exóticos.

El vídeo tuvo la gran repercusión habitual en las publicaciones de Frank Cuesta, tan fiero en las redes sociales como fuera de ellas a la hora de defender los derechos de los animales. "La habéis cagado bestialmente", dijo en él el presentador de Wild Frank, que apelaba de nuevo a la responsabilidad en el trato a los animales.

"Llevo muchísimo tiempo diciendo que si no hay demanda, no hay negocio. Me conocéis por tirarme pedos, por hacer el tonto, locuras en la televisión, pero supongo que sabéis que llevo 17 años trabajando contra el tráfico y el abuso animal", explicaba en un vídeo crítico con el programa de La Sexta conducido por, entre otros, Frank Blanco y Cristina Pedroche, y publicado el pasado 27 de junio.

Pero ha sucedido un imprevisto: la propia plataforma Youtube ha retirado ese vídeo crítico con el programa de La Sexta pese a, según el propio Frank, no infligir ninguna norma.

El vídeo, en efecto, ya no está disponible.

Gran cagada del programa de la sexta "ZAPEANDO"https://t.co/qSW6QTLxKv — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 26 de julio de 2017

"Ha sido reportado y retirado. En fin... ¡Voy a seguir a lo mio!", dijo un decepcionado Frank de la Jungla después de que su petición desapareciese de internet.

Ahora, sus seguidores especulan con la posible razón que ha derivado en su retirada y en esta merma en la libertad de expresión.

Mi video sobre las fotos con animales exoticos ha sido reportado y retirado de youtube En fin... Voy a seguir a lo mio! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 29 de julio de 2017



¿Posible ejercicio de censura? ¿Contenía alguna violación de derechos de imagen, ya que el vídeo mostraba algunas imágenes de animales?

En el vídeo, Frank Cuesta instaba a no abusar ni convertir a los animales en "esclavos". "Estabais pidiendo una foto que para vosotros son unos segunditos, pero para un animal es todo una vida de esclavitud y dolor", explicaba en el vídeo censurado.