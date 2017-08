Épica respuesta de Frank Cuesta a un podemita que le llamó "facha y franquista"

Frank Cuesta ha vuelto a estallar en su cuenta de Facebook contra un seguidor que le llamó "facha y franquista". Como suele ser habitual en el aventurero, contestó en un vídeo sin pelos en la lengua "a los manipulares de Podemos": "Hoy un chaval de 27 años me ha llamado 'facha y franquista' y no entiendo muy bien qué coño es eso. Es decir, que no entiendo el porqué, de seguir con el tema de los bandos, los abuelos etc.", comenzó explicando.

"Hablan de una vida que no conocieron cuando no había Internet, cuando no había libertad de expresión, cuando los homosexuales se tenían que esconder, cuando un hijo con síndrome de down se dejaba en las casas de los pueblos por vergüenza, cuando una madre soltera era una vergüenza o peor, una golfa, cuando los padres pegaban a las madres y a los hijos porque sí. No entiendo por qué la gente joven habla de cosas que ni ha vivido ni puede llegar a imaginar lo que eran", siguió comentando Frank. "Chavales llamando fascista, facha etc, cuando lo que han conocido es la tranquilidad de una democracia, sí, con sus fallos, pero en España se puede criticar al jefe de Estado. En otros sitios son 15 años de cárcel. En España mal que mal, hay cierta justicia, en otros sitios la justicia depende de lo que pagues o lo que paguen para joderte. La gente se me queja a mí de que vivo como Dios y que ellos son mileuristas, pero me hablan desde un Iphone. Todo el mundo se toma sus tapas y de alguna manera se pilla vacaciones. Entonces, ¿por qué coño tanto hablar de la dictadura, de los muertos, de las culpas?".

A pesa de llevar viviendo 30 años fuera del país, el presentador asegura en el vídeo que "manda dinero a España mensualmente": "Seguramente que el vivir 30 años fuera de España no me deja ver la realidad al 100%. Sé que hay gente que lo está pasando mal pero, ¿alguien de esta gente joven se ha parado a pensar qué pasaría si de repente no pudieran ser libres? Porque sí, en España hay una libertad que no la hay en muchísimos países incluso de Europa. Y no hace falta vivir ahí para verlo... Ojo, que repito, sé que hay gente que lo está pasando mal, yo mando dinero a España mensualmente, pero esa gente se da cuenta de lo importante que es mirar hacia adelante sin sacar la mierda de atrás. Una mierda que ni conocen".

"¿Puede la gente pelearse conmigo sin sacar a Yuyee en la conversación? No es que me importe, porque ya llega un momento que te das cuenta de que algunos no dan más de sí. Pero es triste ver que no se usa el conocimiento, la inteligencia o la experiencia para rebatir, sino frases hechas que quedan bien. Es como ‘por cojones tengo que tener la última palabra y ganarte’. En honor a la verdad, hay bastante gente que razona perfectamente, pero esta corriente de 'no conozco más allá de lo que veo en internet y sé de todo' es más normal cada día. Repito que no quiero ofender a nadie, pero me parece horrible que las cosas hayan ido al blanco o negro, Madrid o Barça, facha o podemita. Intentas razonar con ellos y te dan lecciones de vida, cuando aún no han comenzado esa vida realmente. Cuando aún no tienen que comprar el papel para limpiarse el culo en casa y repito, no hablo de Podemos, PP o Partido Juanito. Hablo de valores, de educación y de conocimientos. Es simplemente la percepción que me llega después de ya un tiempo integrado en lo que pasa en España diariamente, aunque sea desde muy lejos", terminó reflexionando el aventurero.