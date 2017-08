El dardo envenenado de Josep Pedrerol a Laura Gadea en lo nuevo de 'El Chiringuito'

Este lunes dio comienzo la nueva temporada de El Chiringuito de Jugones, que cumple diez años en antena y cuatro desde que llegaron a Mega. Entre las novedades que ofrecían para el comienzo del curso, la más esperada era la incorporación de su antigua becaria Sandra Díaz, como encargada de las redes sociales en sustitución de Laura Gadea, que protagonizó una fría despedida de Josep Pedrerol el pasado mes de julio.

"Vaya mes: Neymar se va, Cristiano declarando y Villar en la cárcel... el año que viene no hay vacaciones para nadie. Nos cogéis con más ganas. Y el hecho de comprobar qué pasa en los otros canales tampoco es malo. Hacen grandes cosas, pero, oye, a las 12... El Chiringuito", comenzó diciendo el presentador durante los primeros minutos del programa.

"Es la décima temporada, esto es increíble en televisión. No sé si lo merecemos, pero algo estamos haciendo bien. Tengo más ganas que nunca. Va a ser la mejor temporada de la historia, lo veréis. Vamos a compartirlo todos y tenemos el mejor equipo", prosiguió. Pedrerol no se olvidó de lanzar un mensaje, que muchos consideraron un dardo envenenado, a su antigua encargada de las redes sociales y alabó a su nueva sustituta: "Me hace ilusión que una periodista de verdad, de casta, sea la persona que os lea. Me hace ilusión la incorporación de Sandra a El Chiringuito"

Sandra Díaz se mostró mucho más comedida y se limitó a agradecer a todo el mundo el cariño que le han brindado: "Tenía ganas de volver. Ha sido alucinante y lo que me toca es estar a la altura de todos por lo que me han apoyado", comentó

Laura Gadea aclara su marcha

Este fin de semana, Laura aclaró su fría e incómoda salida del programa asegurando que no fue despedida: "Simplemente no llegamos a un acuerdo". Unas declaraciones que realizó en su cuenta de Viptter, una red social para famosos. Con sus palabras, intentó callar los rumores que aseguraban que se había tratado de un despido.

"Hola a todos. Sois muchos los que me preguntáis si voy a seguir o no en El Chiringuito. Os diré que no, que no voy a continuar la próxima temporada y en contra de todas esas informaciones que han salido diciendo que me habían despedido, pues no, lo siento, pero no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación de la próxima temporada", empieza contando Laura en el vídeo. "Siempre intento ser positiva y prefiero quedarme con lo mejor y daros las gracias por todo el apoyo que he tenido siempre. Tengo proyectos en marcha y estoy muy contenta, muy ilusionada y con ganas de contaros todo", aseguró.