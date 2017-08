Laura Gadea no se ha quedado callada ante el dardo envenenado de su ex jefe Josep Pedrerol en el primer programa de la nueva temporada de El Chiringuito de Jugones, donde dio la bienvenida a la nueva encargada de las redes sociales, Sandra Díaz: "Me hace ilusión que una periodista de verdad, de casta, sea la persona que os lea. Me hace ilusión la incorporación de Sandra al Chiringuito".

Unas palabras que no han gustado a Gadea y que han sido el detonante de su respuesta en su cuenta de Vipper: "Por encima del periodismo, incluso por delante de tener la osadía de repartir carnets de periodista, siempre estará el respeto, la educación y la elegancia. ¡Buenos días a todos! 😊#ElRespetoEstáPorEncimaDeCualquierProfesión".

En esa misma cuenta, la ex encargada de las redes sociales en el programa de Mega intentó sofocar los rumores que aseguraban que su frío adiós del programa se debió a que fue despedida por su tirante relación con Pedrerol: "Hola a todos. Sois muchos los que me preguntáis si voy a seguir o no en El Chiringuito. Os diré que no, que no voy a continuar la próxima temporada y en contra de todas esas informaciones que han salido diciendo que me habían despedido, pues no, lo siento, pero no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación de la próxima temporada", empieza contando Laura en el vídeo. "Siempre intento ser positiva y prefiero quedarme con lo mejor y daros las gracias por todo el apoyo que he tenido siempre. Tengo proyectos en marcha y estoy muy contenta, muy ilusionada y con ganas de contaros todo".