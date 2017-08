Lolita sorprende en TVE pidiendo trabajo para Elena Furiase

Lolita es la protagonista de una de las apuestas del verano televisivo de TVE. Lolita tiene un plan, el título de su espacio de entrevistas, se estrenó este lunes con un discreto resultado de audiencia pero también una curiosa petición de la actriz y cantante para su hija, Elena Furiase, que pilló a los espectadores desprevenidos.

En un arrebato de sinceridad, Lolita pidió trabajo para su hija, que no estaría atravesando su mejor momento laboral. En una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo, Adriana Ugarte y Lola Herrera, y hablando de la difícil profesión de actriz, la hija de Lola Flores explicó que su hija -que comenzó su carrera profesional en series tan populares como El Internado- "hace muchísimos cástings pero la llaman de muy pocos".

La conversación en ese momento versaba sobre los hijos de artistas conocidos, como es el caso, pueden beneficiarse del nombre de sus padres a la hora de tener una carrera profesional. Para la madre de Elena Furiase, que ya he demostrado en anteriores ocasiones que no tiene pelos en la lengua, la respuesta está clara: "La veo como una actriz joven que tiene un futuro por delante y no sabe dónde terminará".

En la primera entrega de Lolita tiene un plan también hubo lugar para confesiones personales. "Cuando se me murieron mi madre y mi hermano con 15 días de diferencia, decidí que Lolita Flores iba a ser ella misma. Me cansé de dar explicaciones", dijo la presentadora sobre el peor momento de su vida.

"Creo que son épocas", relativizó Lolita sobre el estado de la carrera profesional de Elena, sometida, como en tantos otros casos, a los vaivenes de la industria española. Ella piensa que ser "hija de..." puede abrir puertas, pero en realidad es también una maldición que no necesariamente conduce al triunfo.