Risto Mejide denuncia su plagio en México

Antes de que Risto Mejide volviese a Mediaset, ahora al frente de All you need is love... o no, probó suerte en Antena 3 con Al rincón de pensar. Un programa de entrevistas que no cosechó los resultados de audiencia esperados, aunque Aunque por su plató desfilaron invitados de la talla de Laura Pausini, Cristina Pedroche o Mario Conde.

Pero alguien en la televisión mexicana tomó buena nota del formato y el título. Tal y como el polémico publicista ha denunciado, su programa ha sido víctima de un evidente plagio en la televisión de ese país.

Risto denuncia su plagio | Twitter

Tal y como él mismo ha denunciado en redes sociales, el programa de la cadena mexicana Adn40 y titulado El sillón de pensar sería una copia del que presentaba Risto Mejide. Ambos programas comparten un título similar, un sofá, una pared de ladrillos blancos y el nombre del programa en naranja, por lo que el presentador de la versión española invita a encontrar las ocho diferencias... y haciendo a la vez un llamamiento a sus abogados.

Risto ha aclarado que no se trata de una adaptación, sino de un rotundo plagio. Pero el presentador no piede el irónico humor que le caracteriza y bromea al respecto: "Decidme al menos que el presentador se llama Cristo Mejode", sin embargo el nombre del programa mexicano es Pablo Hiriart, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.