Julio Iglesias le ha dado calabazas a Bertín Osborne

No crean que todo aquel que se precie de ser considerado famoso, o simplemente popular quiera pasar por la casa –alquilada- de Bertín Osborne, o en su defecto ceder la suya propia. Es el caso, por ejemplo, de Julio Iglesias, quien se ha negado hasta la fecha en ceder a las pretensiones de su colega madrileño-jerezano para ser entrevistado en su programa de Telecinco. Si no media nadie que pueda hacerle cambiar de idea al creador de "Hey!", éste no se bajará de su pedestal, manteniendo el veto y las calabazas a quien nunca fue amigo suyo, por mucho que lo proclamen. Y no es cuestión de dinero. Así es que Mi casa es la tuya se quedará sin el encuentro entre ambos.

Según cuenta Bertín Osborne, a Julio Iglesias "le da canguelo venir a mi programa", en razón a que teme que "le saque lo que nadie ha logrado nunca" de sus pensamientos y recuerdos. ¡Hombre, Bertín!, que somos muchos los que lo hemos entrevistado y alguna vez, aunque sea por casualidad, habremos conseguido alguna confesión interesante. Eso sí: la mayoría de las veces, Julio Iglesias se mueve como pez en el agua a la hora de salirse por los cerros de Úbeda para únicamente contar vaguedades o simplemente alusiones a sus éxitos. De nuevas conquistas femeninas ya habla poco o nada, sabiendo que ya es un abuelete que no va a pasar la vida siempre rememorando sus batallitas de cama.

Bertín y Pepe Navarro, una de sus últimas entrevistas | Mediaset

Por si poco a poco le van fallando personajes de interés, Bertín Osborne persigue que otra vez Zapatero se ponga a tiro de sus entrevistas, pero el "ex" Presidente, no está por la labor de repetir. Tampoco Felipe González, viejo conocido del presentador-cantante. Y otros de ideología extremista de todos los colores, también le han dado su negativa. El Rey emérito, a quien Bertín conoce, lo más que ha hecho es acudir a almorzar con él, acompañado de su hija Elena; una cierta encerrona, pues a la mesa acudieron otros comensales, y si la paella que les hizo el cómico Arévalo estaba bien condimentada, lo que no le pareció bien a Osborne, y a lo peor también a don Juan Carlos, es que el valenciano difundiera el "selfie" del grupo tras el ágape a través de las redes sociales.

Puestos a tener en la recámara de la imaginación otro programa que pueda sustituir al de las entrevistas en Telecinco, ahora que Televisión Española se ha sacado de la chistera el que hace Lolita para competir, Bertín Osborne ha ofrecido a dicha cadena televisiva un espacio con trasfondo erótico-festivo, acaso remedando aquel otro propio de tiempos pasados, Contacto con tacto.

Por lo demás, el verano transcurre felizmente para Bertín Osborne, con sus actuaciones musicales, las representaciones teatrales y las entrevistas que pueda ir abrochando de cara a la próxima temporada.