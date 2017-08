Aída Nízar, a gritos en un salón de belleza tras intentar hacer un 'simpa'

Aunque hace unos días aseguró que estaba a punto de firmar un contrato para trabajar en la televisión italiana, seguimos teniendo a Aída Nízar entre nosotros. Este miércoles voy a visitar el plató de Sálvame para narrar el robo de un bolso por un valor de 55.000 euros y explicar su discusión en un centro de estética.

La polémica colaboradora aseguró haber desarticulado una mafia cubana a raíz del robo de su bolso: "En uno de los locales más famosos de Madrid fui robada por una mafia cubana. él tira la cazadora y se lleva el bolso. Gracias a ser un personaje público hemos podido desmantelar esta trama. En España hay una cosa que se llama hurto, al no haber agresión, y no les ha pasado nada". Un bolso valorado en 14.000 euros y cuyo contenido, entre otras cosas el móvil, un neceser lleno de pinturas, un espejo y tres plumas de Montblanc, que ascendería a los 55.000 euros. Durante su testimonio, Carlota Corredera tuvo un pequeño enfrentamiento con ella por promocionar varias marcas, una compañía de seguros e incluso la clínica donde se operó.

El programa también le mostró unas imágenes en las que podía ver a Aída en un salón de manicura. Una de las trabajadoras asiáticas del centro se enfrentó a la ex gran hermana por no querer abonar el trabajo realizado al no quedar contenta con el resultado. Una persona que se encontraba en el salón de manicura grabó el momento y aseguró que Aída arremetió contra la trabajadora con frases "muy racistas".

"Yo entré a las ocho y pico de la noche y ella estaba sentada y diciendo: ‘No, esto no es lo que yo he pedido’. Empezó a decirles de forma muy racista a las chinas:’A mi no me miras así, que tú has venido aquí para trabajar, y yo soy española y no me tiras de la tienda’. Se fue, no pagó. Es habitual, monta el pollo, se va y no paga", explicó la testigo de los hechos.