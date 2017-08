Vuelve 'Mi casa es la tuya': nuevos invitados y rechazos a Bertín Osborne

Llega el nuevo curso y vuelve Bertín Osborne. Mi casa es la tuya regresa a la pequeña pantalla el próximo martes 5 de septiembre cargado de novedades y con nuevos invitados para seguir cosechando éxitos de audiencia. Consolidado como uno de los programas estrella de Mediaset en prime time, el programa arranca con la entrevista al cantante Manuel Carrasco y seguirá con algunos rostros conocidos de la cadena además de otros amigos. Ana Torroja, Antonio Carmona, Jorge Lorenzo, Jesús Calleja y Paz Padilla son los programas grabados hasta ahora y se sumará la tenista Garbiñe Muguruza a su regreso del US Open.

Bertín presentó este jueves en rueda de prensa las novedades para la nueva temporada acompañado Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España y Pablo Carrasco, director y productor ejecutivo del programa, quien aseguró que contará con pequeñas novedades en el formato y los contenidos, sin variar en exceso. Lo más destacado, el cambio en la cabecera y la incorporación en la fórmula de familiares de los invitados, algo que ya nos adelantaron en especiales como el de Feliciano López. "Somos conservadores porque el programa funciona. La temporada pasada fuimos líderes y mantenemos la línea que nos ha dado el éxito", explicó Carrasco.

¿Dónde reside este éxito? "Programas de entrevistas ha habido toda la vida. Desde el principio he dicho que como no soy periodista, no puedo molestar a nadie. Se hace un programa ameno y agradable. Hay programas de este tipo que me dan vergüenza ajena y hay veces que cambio de cadena. A mí no me gusta ver sufrir a la gente ni que se pregunten cosas incómodas. Como espectador no me gusta, imagina como preguntador", reconoció. "Creo que la gente ve un programa fácil, simpático, entretenido donde el invitado, precisamente por eso, me cuenta muchas más cosas que contaría a alguien que fuera con la escopeta cargada".

Lolita, una amiga en la competencia

No cabe duda de que el formato funciona, por eso, TVE buscó sustituta para el vacío que dejó Bertín cuando fichó por Mediaset. Lolita Flores estrenaba este verano Lolita tiene un plan, un programa muy parecido al anterior que también se ha llevado buenas críticas. "Lolita es muy amiga mía desde que tengo 15 años y le deseo lo mejor. Lo único que le deseo es que mejoren los datos, pero fuera de eso, es un programa estupendo que ojalá le dure mucho", aseguró.

Bertín Osborne, durante la presentación en Mediaset

Contenido político

Mi casa es la tuya sabe introducir personajes de todos los ámbitos, incluido la política. Entrevistas como la Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera o Miguel Ángel Revilla le brindaron unos espectaculares datos de audiencia, por tanto, en esta temporada tampoco faltarán las figuras políticas. Siguiendo la actualidad, Pablo Carrasco confirmó que existe una invitación por parte del programa a políticos como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, pero jamás uno hubo una respuesta, ni siquiera de rechazo.

"A mí me interesa seguir haciendo políticos, me pone". A día de hoy, hay varios nombres encima de la mesa: "Mientras no generen rechazo, los políticos son interesantes".