La semana pasada informábamos sobre el nuevo trabajo de Lara Álvarez en la pequeña pantalla. La presentadora ha comenzado este lunes su nueva etapa en el programa Dani & Flo en el que como ya indicamos comparte plató con su ex, el más joven de los presentadores. Dani y ella tuvieron mucha química cuando acudió como invitada al programa y la participación de Lara en principio prometía.

Solo dos días han pasado desde su incorporación y los seguidores del programa durante la emisión del tercero que ha tenido lugar hoy, han tomado Twitter para criticar la presencia de la presentadora de Supervivientes.

Muchos de estos tuits mencionan a María Gómez, a la que los seguidores del programa echan de menos en el sitio donde ahora se encuentra Lara. Hay críticas también en otra dirección más grave, según algunos usuarios Lara se encontraría allí supuestamente por motivos que no son legítimos. Otras van más por la línea de que "una presentadora como Lara no 'pega' en un programa como ese".

Poco margen de prueba ha dejado la audiencia a la periodista, parece que después de tantos años presentando Supervivientes a Lara le va a costar hacerse un sitio en otros espacios televisivos.

-1 seguidora del programa... No me gusta nada ahora... #DaniyFlo es Dani y Flo, Lara no tiene gracia ninguna, mi opinión.