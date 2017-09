Carmen Gahona hace temblar el plató de 'Sálvame'

La visita de Carmen Gahona al plató de Sálvame ha desatado una tormenta total. Antes de entrar en el plató del programa, la mujer de Chiquetete tuvo un pequeño desencuentro con Carlota Corredera. "Tu no tienes derecho a decirme cuando vayas por los pasillos que me vas a llamar la atención. Tú no eres nadie", para después añadir: "Tú no me vas a dar lecciones", le dijo. Y es que el pasado sábado en el Deluxe, Carmen criticó duramente a Anabel Pantoja asegurando que no quiere a su padre y Carlota no dudó en defender a su compañera: "Dije que me parecía muy fuerte y si no puedo decir eso en el programa que fundé y ahora presento, no sé…".

Gahona estaba muy nerviosa, pero lo peor estaba por llegar. Anabel Pantoja no quería coincidir con la mujer de Chiquetete en plató, pero salió a defenderse y comenzaron la batalla campal y el cruce de acusaciones. La sobrina de Isabel Pantoja, entre gritos, le exigió que dejara de hablar de su familia, ya que todo lo hace por ir a Sálvame. Gahona llegó a hacer acusaciones muy graves, como que Anabel empujó la silla de ruedas de su padre Bernardo sólo por hacerse la foto. "Cállate que sé muchas cosas", amenazó Carmen Gahona, pero los colaboradores se vieron obligados a separarlas después del duro encontronazo.