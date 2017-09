Gemma Nierga se ha atrevido a hablar con Andreu Buenafuente de su inesperado y súbito despido de la cadena SER después de treinta años de trabajo ininterrumpido en la emisora de Prisa.

La periodista catalana reconoció en Late Motiv que sufrió todo "un duelo, un desgarro enorme" y que, de hecho, todavía, dos meses después de su adiós, "no puede ni escuchar la SER. Me quedan sesiones de psiquiatra para poder hacerlo".

El pasado mes de julio, Nierga anunció en antena que "después de muchos años, hoy dejo La Ser, no por decisión mía sino por los responsables de la emisora que son los que saben gestionarla". Toni Garrido sustituyó a la catalana en su tarea en Hoy por hoy.

Fueron días, explicó a Buenafuente, de "profunda tristeza", durante los cuales incluso ha sentido ganas de "no levantarse por las mañanas".

"En realidad ni lo he intentado, no es que la ponga cada mañana y a la primera lágrima... No, no me apetece oírla, porque escucharé la voz de mis compañeros y me dará mucha pena".

Lo positivo es el apoyo de los oyentes, y la seguridad de que "de verdad, algo encontraré" para continuar con su trayectoria laboral. Confesó que le apetece hacer televisión, y que en realidad no le faltan ofertas, aunque alguna "un poco surrealista".