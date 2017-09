Makoke desvela la guerra más cruenta tras las bambalinas de 'Sálvame'

La última entrevista de Terelu Campos en Sábado Deluxe sirvió para sacar a relucir que su relación con Kiko Matamoros ya no era la misma, reconociendo el colaborador que inconscientemente tenía algo guardado contra su compañera que no conseguía perdonarle. El motivo del resentimiento de Kiko salía a la luz demostrando que el paso de Makoke por el programa hace ya un año sigue pasando factura a Sálvame.

Makoke acudió a Sálvame como colaboradora para sustituir a su marido, convirtiéndose en el objetivo de sus compañeros. Su paso por el programa fue un autentico calvario por culpa de su enfrentamiento con Mila Ximénez y algunos compañeros del programa, que no le perdonaban influir en su marido.

Sin embargo Makoke contaba con una amiga dentro del plató: a Terelu y la mujer de Kiko les une una estrecha relación desde hace años. Pero he aquí precisamente el problema: Matamoros considera que la hija de María Teresa Campos no estuvo a la altura a la hora de defender a su amiga, optando por no posicionarse entre ella y Mila.

Makoke, para celebrar su aniversario de boda con Kiko, ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que aprovecha para aclarar su relación con Terelu: "No estoy de acuerdo con Kiko, hemos discutido por eso. No me parece bien que le eche en cara eso y que se lleve mal con Terelu. Me molesta", confesaba la modelo.

Makoke cuenta que fue ella misma la que pidió a Terelu que no la defendiera: "Porque sé el coste que tiene y no quería que saliera perjudicada". Sin embargo, añade, sí que le "hubiera gustado que me dijera 'no te preocupes, te voy a cuidar'" reconociendo así que esta no estuvo a la altura en su momento más difícil.

Sobre su relación durante el programa fuera de cámaras, añade: "Se formó un ambiente muy tenso, y son sus compañeros", justificando así que ésta no estuviese a su lado. Pero, sin embargo, asegura que no le molesta la relación de Terelu con Mila porque no son íntimas amigas y se encontraba "entre la espada y la pared".