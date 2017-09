En pleno desafío separatista, hay una marca de ropa que no ha tenido problema en llenar de banderas de España la ciudad de Barcelona. Se trata de Piel de toro, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, que ha contratado marquesinas a lo largo y ancho de la ciudad condal para publicitarse. La campaña ha escocido mucho algunos, sobre todo por la imagen de un sonriente José Manuel Soto bajo el lema "¿Una nación? España. ¿Una marca? Piel de toro. Orgullosamente españoles".

La publicidad ha causado un gran revuelo en las redes sociales, desde los más críticos que aseguran que la campaña "provoca"y "ofende", hasta los que la apoyan sin dudar. Con las ideas claras, Soto ha intervenido en Es la tarde para dar sus impresiones como protagonista. "Nosotros no hemos tenido intención de ofender ni provocar. El que entienda como una provocación el sentirse orgulloso de ser de tu propio país, es ridículo (...) Yo me siento orgulloso de ser español y el que se ofenda, que se fastidie", asegura el cantante.

Consciente de que su anuncio ha escocido a los nacionalistas, Soto no tiene problemas. "El que da la cara soy yo y a mi ya me la han partido muchas veces en estos temas y no me asusta. Creo que hay que perder los complejos y defender las cosas en las que uno cree". "Hemos hecho un país en el que se ha inculcado un odio a la gente desde chiquititos. El nacionalismo se basa en el odio, en el victimismo y la demagogia y todo es mentira. España es un país democrático donde gozamos de algunas libertades que ya quisieran en otros sitios".

Cayetano Martínez de Irujo también ha intervenido en el programa de la tarde de esRadio y apoya completamente al cantante y la campaña de su marca. "Nos vamos a mantener en nuestras posiciones, no hay que rajarse ante nada y menos ante el orgullo de ser español", asegura. Sobre la participación de Soto en la publicidad, cuenta que José Manuel ha estado siempre vinculado a la marca, "es el idóneo y forma parte de la misma".

"Llamar a una persona fascista porque le gusta su himno refleja que la ignorancia es lo único que no se puede combatir en la vida. No doy crédito a que se hayan perdido los valores para llegar hasta ese punto", asegura, y añade: "Formamos parte del 1% del mundo que hace este tipo de cosas. No lo he visto en ninguno y he viajado más que suficiente. No se puede tener miedo a la sinrazón y a la barbarie".