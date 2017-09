Pilar ('GH Revolution') se hace un test de embarazo dentro de la casa

A pesar de que Gran Hermano Revolution no ha empezado con el mejor pie por sus malos datos de audiencia y las críticas de los seguidores del programa, su casting nos ha dejado algunos personajes que darán que habla durante los próximos meses. El programa buscaba nuevos aires para su última edición y Pilar Marcellán, de 19 años y natural de Ejea de los caballeros (Zaragoza), promete convertirse en uno de los personajes más desternillantes.

La joven estudia un Grado Superior de Estética y belleza pero se considera una chica de campo que cada mañana recoge los huevos de su granja, no sin antes saludar a su burro Germán, su mascota y mejor amigo. Antes de convertirse en la quinta concursante confirmada de GH 18, Jorge Javier le preguntó en directo a quién más había echado de menos durante la estancia de los 100 en la casa. Para sorpresa de todos los espectadores, Pilar contestó entre lágrimas "a mi burro". Si la situación ya era surrealista, apareció el mismo animal en pantalla para anunciar que su dueña entraba en la casa de Guadalix.

Pero ahora que han pasado unos días de convivencia, Pilar sigue dando que hablar después de confesar que está teniendo un retraso en su periodo menstrual. La joven maña tiene pareja desde hace ocho meses y la relación va viento en popa, pero el mundo se le ha venido encima dentro de la casa ya que tiene un retraso de 15 días, tal y como le confesó a su compañera Yangyang. "¿Pero no tomáis precauciones?", le preguntaron a la zaragozana, que confirmó que ni ella ni su pareja utilizan anticonceptivos, sino el método conocido como la 'marcha atrás'.

"Me ha dicho que si me quedaría más tranquila si me hacía el 'predictor' y le he dicho que sí", contó Pilar refiriéndose al Super. "Tengo 20 años y estoy estudiando, joder. Y llevo 8 meses con mi novio. ¡No me jodas!", dijo angustiada. Las preocupaciones terminaron cuando Pilar comprobó que el resultado es negativo. ¡Viva Zaragoza y viva la Virgen del Pilar!", gritó aliviada.