'Gran Hermano Revolution': Las claves del desastre

Gran Hermano Revolution se estrenó el pasado 19 de septiembre con el peor arranque en la historia del reality. La nueva temporada de Masterchef Celebrity tuvo gran culpa del bajón: el programa de cocina reunió a 2.534.000 espectadores y un 18,9% de share, mientras que el de convivencia se tuvo que conformar con 1.809.000 espectadores y un 16,2% de share. Los seguidores más fieles llevan días mostrando su enfado con un formato al que ya consideran muerto.

La elección de los concursantes

La edición más "revolucionaria" del concurso intentó generar la mayor expectación posible. Hasta 100 aspirantes entraron a la casa de Guadalix pero sólo 20 consiguieron la ansiada plaza. La situación enganchó a muchos, pero los que no fueron elegidos entre aquel centenar se sintieron estafados por la organización. Algunos dejaron sus trabajos, otros suspendieron unas vacaciones planeadas desde hace meses y todo porque llegaron a Guadalix "engañados" con la promesa de ser concursantes confirmados.

Pero lo cierto es que Gran Hermano ya tenía decidido su casting definitivo y, a pesar de haber enseñado decenas de historias y dramas personales, muchas quedaron relegadas al olvido. Los "descartados" han puesto el grito en el cielo desde entonces acusando de "tongo" a la organización y protagonizando una espantada en directo delante de Jorge Javier Vázquez.

Juan Gámez fue uno de los expulsados y quiso hablar claro en el programa de radio ¡Anda ya! El joven andaluz calificó su estancia en la casa como "las peores 48 horas de mi vida". Tuvo que dormir fuera por una cuestión de espacio y "por el olor". "No cabíamos en las habitaciones y no nos ponían el aire acondicionado", confesó en su entrevista.

El cierre del Canal 24 Horas

Por primera vez y tras 17 ediciones, Gran Hermano tomó la decisión de suprimir el Canal 24 Horas, una plataforma online donde los seguidores más fieles del programa no perdían detalle de lo que ocurría en la casa en tiempo real. Desde que arrancó el programa hace apenas unos días, los fans más indignados se han tomado la noticia como una lucha personal, llevando su guerra a las redes sociales y pidiendo un reality "trasparente" alejado de la "manipulación" de Telecinco. Los usuarios de Twitter mostraron enfado con el hashtag #NOHAYGHSIN24H, aunque si quieren directo se tendrán que conformar con la emisión de los canalesBeMad y Mitele de 12:30h a 14:30h.

Mediaset no ha desvelado el por qué de semejante novedad, pero muchos seguidores del programa sospechan que sólo es un paso más en la "manipulación" a la que está sometida el programa. Gran Hermano querría evitar así polémicas como la que se vivió el año pasado cuando algunos espectadores cayeron en una conversación entre Rodrigo y Bea donde éste contaba que Alain, uno de los cuatro nominados y de los que tenía más papeletas para irse, saldría expulsado.

Pero el principal enemigo de una casa en continuo directo son precisamente las redes sociales. Gran parte del contenido que emitía el Canal 24 Horas terminaba publicado en Twitter y otras plataformas, lo que hacía difícil que el programa emitiera vídeos exclusivos durante las galas de los jueves o El Debate. Ahora es cuando los espectadores estarán obligados a seguir el programa si quieren estar al día, lo que se puede traducir en una búsqueda de mayores datos de audiencia. Pero que GH reserve contenido y emita únicamente lo que el programa escoja no ha hecho más que indignar a los seguidores más fieles.

Somos muchos los que nos hemos despedido de GH. Nadie se pronuncia. Pero seguiremos luchando por ver y sentir Gran Hermano. #NOHAYGHSIN24h — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 24, 2017

Aquí lo tenéis, si no tener 24H me parecía vergonzoso y asqueroso esto me parece peor todavía #NoHayGHSin24H #DBT1GH pic.twitter.com/nB8d8W9ZS6 — мαяισ Vaqueяizσ (@Vaquerizoo_) September 24, 2017

todos los inútiles que han permitido que se llegue a está situación... no son tantos...6 o 7 despidos y arreglado! INÚTILES! https://t.co/fPERhqtOxB — pepe herrero (@pepegh7) September 25, 2017

La batalla por el regreso de Mercedes Milá continúa

En la tarde del lunes, la etiqueta #ZeppelinLlamaAMercedes se convirtió en trending topic nacional porque son muchos los que todavía creen que el regreso de Mercedes Milá salvaría el reality del desastre. Jorge Javier Vázquez se encuentra cómodo al frente del formato y Milá pasó sus últimos días en GH luchando por salir adelante. "Lo he llegado a ver todo tan negro que hubo un momento en el que pensé que prefería morirme a seguir así. El sufrimiento era tanto que no lo aguantas ni un minuto más. Por eso decidí no hacer GH (...)" El cansancio de presentar el programa casi pudo con ella, por lo que llegó a comprender "a los que deciden quitarse la vida".

El sufrimiento personal de la presentadora más querida por los espectadores no parece ser suficiente para los fans, que exigen a la productora Zeppelin que les devuelva a su amada Mercedes.

TT sobre Mercedes

TT sobre el 24H

Pueden silenciar a los concursantes

Pueden silenciar al plató

PERO JAMAS A TWITTER#ZeppelinLlamaAMercedes — El Abu (@ElAbu__) September 25, 2017

MERCEDES era GH

El 24 HORAS era GH

Los FIELES SEGUIDORES éramos GH Os lo habéis cargado TODO 🖕#NOHAYGHSIN24 #ZeppelinLlamaAMercedes — Pipeta 🐙 (@pipeta__) September 25, 2017

Para colmo, muchos tampoco han podido soportar la inminente salida de Carmen Alcayde del debate de los domingos. "A todos los que me preguntáis si estaré esta noche en El Debate de Gran Hermano la respuesta es no. Gracias por tantos años de fidelidad y por divertiros conmigo. Ni os imagináis lo mucho que me habéis dado", escribió la colaboradora en su perfil de Instagram, aunque no desveló los motivos de su inesperada marcha.

A todos los que me preguntáis si estaré esta noche en el Debate de Gran Hermano la respuesta es no. Gracias por tantos años de fidelidad y por divertiros conmigo. Ni os imagináis lo mucho que me habéis dado ❤️ A post shared by Carmen Alcayde (@alcayde_carmen) on Sep 24, 2017 at 4:25am PDT



La novedad en la gala que sigue comandando Jordi González es María Teresa Campos, que reapareció en televisión después de tres meses de ausencia y descanso. La Campos apenas intervino, no puso gran interés en la dinámica del debate y se despidió pronto para decepción de muchos.

¿Estamos ante el final definitivo de Gran Hermano?