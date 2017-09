'Masterchef Celebrity' hace llorar a Anabel Alonso y Silvia Abril

Segunda semana de cocinado para famosos que componen el casting de la segunda edición de Mastercher Celebrity. Tras el breve paso de Usun Yoon por las cocinas del concurso, convirtiéndose en la primera expulsada de la edición, los concursantes siguen demostrando sus artes culinarias frente a las de sus compañeros. El segundo episodio ha tenido una clara protagonista: Bibiana Fernández. La cantante, actriz y colaboradora de televisión parece no estar dispuesta a implicarse demasiado en el concurso y sus compañeros no perdonaron desgana durante la prueba de exteriores provocando más de una discusión subida de tono.

Para la primera prueba los aspirantes recibieron la visita de Jefferson, uno de los concursantes más carismáticos de la cuarta edición de Masterchef Junior. En ella, tuvieron que demostrar la complicidad con su pareja de cocina explicando los platos a elaborar a través de dibujos. Una prueba habitual en la edición con niños del talent show y de la que resultaron ganadoras Bibiana Fernández y Silvia Abril tras realizar un impecable plato de pasta con espinacas, queso y piñones.

Para el segundo reto se trasladaron al madrileño parque del Cerro del Tío Pío, que posee una de las vistas más impresionantes de la capital. Bibiana y Silvia afrontaban por primera vez la capitanía de los dos equipos que se enfrentaron para conseguir librarse de la prueba de eliminación. El equipo de Silvia estuvo formado por Saúl Craviotto, Edu Soto, José Corbacho, Juan Betancourt y Patricia Montero que compitió contra el equipo de Bibian formado por Marina San José, Pepón Nieto, Carlos Baute y Anabel Alonso que tenían que cocinar un menú formao por cocido madrileño, albóndigas a la madrileña y rosquillas tontas y listas.

Bibiana fue una de las más criticadas por el jurado y sus compañeros debido a su pasividad durante la capitanía llegando a protagonizar un enfrentamiento con Marina, Anabel y Pepón Nieto. "Bibiana no has estado al altura. Pepón. si no es por ti, los platos de tu equipo no salen", comentó el chef Jordi Cruz. "Durante la prueba de exteriores tu trabajo ha dejado mucho que desear. Parecía que estabas más interesada en comer que en sacar los platos adelante", le recriminó Eva González ya en plató. El equipo de Silvia consiguió hacerse con la victoria, sin embargo, el jurado decidió que Edu y Juan (los encargados del postre) fuesen directos a la prueba de eliminación por su torpeza en la realización del postre.

Antes de la prueba de eliminación, la organización ofreció a los concursantes la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros. Por unanimidad, Pepón Nieto se salvó y se libró de cocinar de nuevo. El reto consistió en probar el contenido de unas ollas que contenían sopa oriental y de la que tenían que reconocer el máximo de ingredientes (contenía más de de 30) y de la que salió vencedor Edu Soto. Con su victoria, obtuvo el privilegio de tener diez minutos más que sus compañeros para cocinar con los ingredientes que habían acertado anteriormente. Bibiana volvió a acaparar las miradas del jurado durante el reto: "Lo que hablas... Bibiana es que no callas", le decían. Otra de las protagonistas fue Anabel Alonso que rompió a llorar al presentar al jurado su plato debido a la presión. Silvia Abril, al ver a su amiga echa un mar de lágrimas, se contagió de su pena y también terminó con lágrimas en los ojos: "Somos humoristas pero también tenemos nuestro corazoncito", bromeó.

Finalmente, Samantha, Jordi y Pepe decidieron que el concursante que no había estado a la altura de la prueba fuese Carlos Baute, que ser convertía así en el segundo expulsado de la edición. "Es una pena que no haya estado a la altura del resto de mis compañeros. Me gusta el programa pero para cocinar aquí hay que tener mucho nivel", dijo en su despedida.