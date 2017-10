Primeras traiciones, broncas y lágrimas en 'Masterchef Celebrity'

La visita de Alejandro Sanz a las cocinas de Masterchef Celebrity dejó uno de los programas más tensos de lo que llevamos de edición. Empiezan a notarse los nervios y la competitividad comienza a hacerse patente entre los aspirantes. Esta semana, pudimos ver las primeras broncas, lagrimas e incluso traiciones de la edición.

La primera prueba, que consistió en imitar un plato del chef Abraham García, chef del Restaurante Viridiana de Madrid e invitado estrella de la prueba y que acabó con Pepón Nieto y Juan Betancourt como ganadores. El modelo tuvo una ventaja por ser el mejor y pudo mandar a uno de sus compañeros directamente a la prueba de eliminación. El elegido fue José Corbacho, uno de los preferidos para ganar la edición, en lo que podría tratarse de la primera traición de lo que llevamos de concurso a pesar del buen rollo que parecen mantener todos.

"Sé que se va a salvar, es el más fuerte de todos y sé que no va a salir. No sabía que hacer y obviamente no quería perjudicar a mi equipo, solo me quedaba el otro", dijo Betancourt para justificarse. "Me he quedado descolocado porque hay otros más fuertes y ha dejado al equipo con uno menos", se quejó Corbacho.

Durante la prueba en exteriores, organizada en el lugar donde Alejandro Sanz ensayó su concierto por el aniversario de su disco Más, se produjo un encontronazo entre Pepón Nieto y Bibiana Fernández que terminó con la segunda a gritos contra su compañero. Anabel Alonso intentó poner paz entre ellos hasta que Bibiana se vino a abajo y estuvo llorando el resto de le prueba: "Lo siento Bibiana, te pido disculpas si te he hablado mal. Luego nos tomamos una caña y te cuento lo que ha pasado".

En el último reto, los aspirantes tuvieron que competir en otra prueba clásica del concurso: la subasta de alimentos. En esta ocasión, entre el menú preparados había casquería e insectos. La prueba terminó con la expulsión de Marina San José que no estuvo a la altura de sus compañeros y tuvo que dejar su delantal y poner fin a su paso por las cocinas: "No he sabido dar suficiente. Es muy duro pero a la vez muy gratificante, he aprendido mucho. Creo que Silvia Abril será la ganadora", confesó entre lágrimas a Eva González.