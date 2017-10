¿Volverá Kiko Matamoros a 'Sálvame'?

Kiko Matamoros no pisa el plató de Sálvame desde que lo abandonara el pasado jueves 28 de septiembre tras una grave discusión con su compañera Mila Ximénez. Un comentario de Matamoros sobre Jesús Manuel despertó la ira de Mila, que no entendió que le apoyara cuando en su día le criticó duramente. Los problemas personales entre ambos salieron a la luz y todo tiene un origen: la demanda que Makoke interpuso a Mila y que salió a relucir aquella tarde. Después de los reproches, las peinetas y las salidas de tono, el marido de Makoke se quitó el micrófono. "Si te lo consienten, que te lo consientan ellos, yo me voy a casa. Yo no vengo aquí a que me falten al respeto".

Aunque Kiko se calmó y trató de continuar con el tema de Jesús Manuel, Mila estalló y puso el tema encima de la mesa. "Tú tienes un problema y no mientas. Lo que no tendría yo es que estar trabajando con un compañero con el que tengo un litigio con su mujer, y eso es lo que a ti te molesta", dijo Mila. Ante la tensión que se estaba viviendo, Kiko dijo adiós para, de momento, no volver. "No voy a venir aquí a llevarme un disgusto todas las tardes, no va conmigo. Estoy aburrido de esto, es aburrimiento. Como no puedo más y me da una pereza intelectual enorme pues me voy a casa. Yo no tengo que estar dando el espectáculo".

El feo gesto que le dedicó Mila en plena discusión

El colaborador no ha vuelto a pisar el plató desde entonces, incluso Lydia Lozano le mandó las felicitaciones por el embarazo de su hija Laura en directo. "Estoy absolutamente desconectado del programa, quiero descansar", reconoció Kiko a la reportera de Sálvame que le llamó para conocer su opinión. Su única respuesta fue "ni me consta ni me deja de constar, de la vida de mis hijos no voy a hablar". El único tuit que le ha dedicado al programa lo publicó en la tarde del martes y fue para desmentir una vez más una información de su programa. "A Kiko Matamoros no le hizo gracia que Lydia Lozano diese el bombazo de #embaralaura. Nunca llueve a gusto de todos", a lo que él contestó que se trata de algo "absolutamente falso".

Eso sí, el colaborador dejó un enigmático mensaje en su perfil de Instagram, unas líneas de la canción Nos sobran los motivos, de Joaquín Sabina. "Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, esta ceniza no juega con fuego, este ciego no mira para atrás". ¿Adiós definitivo o un "hasta pronto"?