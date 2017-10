Fernando Tejero acusa a 'Masterchef' de mentir

A pesar de ser uno de los concursantes más recordados de la primera edición de Masterchef Celebrity, parece que ahora Fernando Tejero reniega de su paso por el talent show de cocina. Su particular dúo cómico con Loles León fue el mayor aliciente del concurso, que logró hacer unos datos de audiencia espectaculares. Sin embargo, ahora Fernando ha asegurado que su participación no fue tan agradable como mostró a la audiencia.

En una entrevista a la Cadena SER, aseguró que fue "una experiencia más en su vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo". Aún así, afirma no lamentar su paso por Masterchef: "No me arrepiento de nada en mi vida. Hay cosas que no volvería a hacer, pero no hay que arrepentirse de nada. Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar".

"Cuando entré al concurso venía de un año de trabajo brutal y estaba loco por irme de vacaciones. Pero Macarena Rey, de la productora, me llamó porque necesitaban caras conocidas para atraer a la audiencia. Le dije que no, pero me llamaron después Loles Leóny Cayetana Guillén Cuervo y accedí", cuenta el actor sobre cómo se gestó su participación. "Uno siempre tiene que hacer caso a la primera intuición que tiene y, en ese momento, era irme de vacaciones con mi pareja. Era lo que el cuerpo me pedía".

"Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y MasterChef cambió esa concepción que tenía. Una vez estaba en el concurso ya no había remedio, pero no estaba a gusto. Ahora bien, ¿quién tuvo la culpa? Yo. ¿Quién fue el responsable de todo? Solo yo", contó sobre su experiencia.

También le preguntaron sobre la imagen que dio durante el concurso y si le afectan las opiniones del público en las redes sociales: "No me afecta en absoluto. La gente tiene que hablar de mi trabajo. No tengo que convencer a nadie de lo que soy o lo que no soy por un programa de televisión. Si me tengo que molestar por una opinión de alguien que me ve en un programa como MasterChef, que está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira… MasterChef está ya en el cajón del olvido".