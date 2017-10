Críticas a Pedro García Aguado por defender la unidad de España: "Ya está bien de callarnos"

Pedro García Aguado es otro de tantos famosos que han utilizado sus redes sociales para mostrar su opinión sobre la situación en Catalauña. El presentador de Cazadores de trolls y La isla publicó una serie de tuits este fin de semana con motivo de las manifestaciones que han recorrido el país en defensa de la unidad de España.

"Hoy mi corazón está en Madrid con las movilizaciones y mañana estaré en cuerpo y alma en Barcelona con mis conciudadanos/as libres e iguales", comenzó escribiendo. El presentador recibió numerosas criticas, así que siguió tuiteando.

Hoy mi corazón está en Madrid con las movilizaciones y mañana estaré en cuerpo y alma en Barcelona con mis conciudadanos/as libres e iguales pic.twitter.com/yQYILQNJOH — Pedro García Aguado (@pgaguado) October 7, 2017

"Impresionante la intolerancia de la gente. Yo ayudo a todo tipo de personas y cuando digo que soy español, soy un Fascista.No, soy Valiente", y añadió:" No, soy valiente por mi trabajo y por vivir 30 años donde se ha inoculado el odio a mi nación y haber sido paciente y constructivo".

Impresionante la intolerancia de la gente. Yo ayudo a todo tipo de personas y cuando digo que soy español, soy un Fascista.No, soy Valiente. — Pedro García Aguado (@pgaguado) October 7, 2017

No, soy valiente por mi trabajo y por vivir 30 años donde se ha inoculado el odio a mi nación y haber sido paciente y constructivo. — Pedro García Aguado (@pgaguado) October 7, 2017

🙌🏻🔝 sensaciones indescriptibles. La unión, el respeto y las ganas de estar todos unidos. Ojalá se arreglen las cosas ya! Sensatez. pic.twitter.com/9x50uKqKzy — Pedro García Aguado (@pgaguado) October 8, 2017

Lejos de respetarle, algunos de sus seguidores le criticaron por mostrar una opinión firme y contundente contra el separatismo. "García, deberías de ser más inteligente y utilizarlo para relajar el ambiente", le dijo un usuario. "No me importa perder followers, no soy Gerard Piqué y a los intolerantes no les tengo miedo", "Ya está bien de callarnos. Ahora nos toca a todas/os nosotros", contestó.