Leticia Sabater: "La solución al conflicto catalán es que yo cante 'La salchipapa'"

En el conflicto catalán por el desafío separatista todos tienen una opinión y Leticia Sabater no iba a ser menos. La cantante barcelonesa acudió al 25º Salón Erótico de la ciudad condal como artista invitada para interpretar dos de sus éxitos virales: La salchipapa y Toma pepinazo, y allí ofreció unas reveladoras declaraciones al portal ENBlau.

"Creo que las personas que quieren la independencia no tienen que hacerlo de esta manera. No se tiene que hacer salvajemente porque pierden la razón", asegura Leticia. "Creo que nadie se esperaba lo que pasó. A mí me da pena. Pero quiero que quede claro que respeto las dos posturas ideológicas. Yo soy apolítica. Que pongan el tema sobre la mesa del Congreso y dialoguen hasta que lleguen a un acuerdo. Pero se tiene que afrontar, no pasarse el muerto los unos a los otros", dice preguntada por los momentos de tensión que se vivieron el pasado 1 de octubre en Cataluña.

La artista, que hace tiempo se ofreció como "mediadora" entre las partes, sigue manteniendo su postura. "Fue más para hacer la broma. Pero... ¿por qué no? Me encantaría que todo el mundo quedara contento. Yo creo que la solución del conflicto es que yo cante La salchipapa y El pepinazo, me ponga la gorra de Mr.Policeman y ya te digo yo que quedan todas las partes contentas".