Chelo García Cortés, hundida en 'Sálvame': "Estoy muy tocada"

La despedida definitiva de Kiko Matamoros de Sálvame ha dejado muy afectados a sus compañeros. Este martes, Chelo García Cortés protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al hablar sobre la entrevista que realizó hace unos meses a Matamoros. Según desveló su amiga María Patiño, la periodista "dulcificó" la entrevista en la que criticaba a Belén Esteban y Mila Ximénez para proteger a su compañero. Chelo intentó desmentir la información y Patiño entró por teléfono muy molesta para aclarar la situación.

María explicó que desveló la información porque los demás compañeros estaban tratando a Chelo de "falsa y además, hablaban de la falta de rencor hacia Matamoros cuando éste ha sido muy duro con ella en el pasado". Según Patiño, Chelo había sido "buena" con Kiko debido lo "anímicamente mal" que lo vio en el momento de la entrevista. Mientras, Chelo escuchaba atentamente a su amiga y poco a poco se iba emocionando. "Por amistad y por lealtad jamás se lo comenté a Mila y a Belén", seguía Patiño, que admitió no entender el "doble lenguaje de Chelo". "Juegas a dos bandas", le recriminó.

Entonces, Chelo intentó justificarse: "Lo único que puedo decirte es que no te llamé y no he reaccionado hasta hoy porque no estaba ni en condiciones anímicas, no por este motivo sino por otros"."Lo siento María, estoy muy jodida", dijo antes de romper a llorar. "Tú no lo has hecho con maldad porque no tienes. Me acuerdo que cuando mandé el mensaje a Matamoros desmintiendo tu información, estuve a punto de llamarte pero no podía. No quería más líos de los que tenía encima. Cobardemente le envié ese mensaje". Admitió estar "muy tocada" debido a "cosas personales que tiene que arreglar".

Debido al llanto desconsolado de su amiga, María no quiso seguir con el tema y zanjó la polémica: "Por mi parte, está todo olvidado. Lo prioritario eres tú. No tengo nada que perdonarte. Discutir no implica más que discutir. Voy a estar aquí de manera incondicional".