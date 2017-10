Frank Cuesta: "Arde Galicia pero la actualidad es un señor con una puta fregona en la cabeza"

Frank Cuesta ha subido un nuevo vídeo incendiario a sus redes sociales en el que ha criticado duramente que se le esté dando más importancia al problema separatista en Cataluña que al fuego que está arrasando Galicia, Asturias y Portugal, donde ya hay centenares de afectados.

"Me parece una vergüenza que se ponga todo el hincapié en si un tío con una puta fregona en la cabeza dice 'sí' o ' no' cuando hay gente muriendo y se están destrozando los bosques del norte de España", dice el presentador en los primeros minutos de su vídeo haciendo referencia a Carles Puigdemont.

Cuesta publicó un post en el que decía que "la mirada está en si una vileda con patas decide hipotecar más el futuro de una región o no", unas palabras por las que le llovieron las críticas y por las que decidió grabar el vídeo. "No es un defecto físico, es un tema de imagen. Es como cuando decís que yo soy el tío de la gorra... es una apariencia, dice el presentador de Wild Frank. "Ah, se me olvidaba...así me dais más hostias!: Qué viva España", remata en sus publicaciones.