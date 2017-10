Álvaro de Marichalar, el excuñado de la infanta Elena, acudió el sábado por la noche a Sálvame Deluxe con la idea de dar su opinión sobre el tema de Cataluña, asegurando que "el independentismo es el nuevo nazismo, el nuevo comunismo". Los anuncios sobre la entrevista aseguraban que el hermano de Jaime de Marichalar iba a estallar en el plató pero quien verdaderamente lo hizo fue el presentador del programa, echando al aristócrata del plató."Eres un maleducado, Álvaro, adiós", dijo Jorge Javier Vázquez dejando a Marichalar con la palabra en la boca mientras pasaba al siguiente tema de la noche.

El presentador le había preguntado repetidas veces al invitado si le gustaban los reyes, a lo que éste hacía oídos sordos y seguía con su discurso. A Jorge Javier Vázquez se le encontró visiblemente irritado hasta que finalmente se impuso al invitado: "No, no voy a soportar que estemos hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces", a lo que añadía "Ya le hemos dado un cuarto de hora. La patochada ya está, a tomar por saco".

Jorge Javier dejó a Álvaro de Marichalar sin terminar de dar su opinión y no se le dio la oportunidad de despedirse. No se volvió a decir nada sobre el tema, aunque los usuarios en Twitter expresaron su enfado con Jorge Javier asegurando no entender ese momento o acusando al presentador de echarlo por no pensar como él.

Me he quedado a cuadros con JJ echando a Álvaro de Marichalar de plato #marichalar pic.twitter.com/JZUYPRfyLQ — Sr.Amargado🌪💍 (@SrAmargadoGH) October 14, 2017

#maricharlar J.J Vázquez demostrando,una vez más, que es un totalitario intransigente y que no está preparado para llevar un programa serio — MangoDurango (@MangoDurango) October 14, 2017

Vergüenza de presentador actuando como un dictador eso tendría k desaparecer de nuestras televisiones x esas formas 📺 5 basura #maricharlar — Paloma Mensajera (@melokia43) October 14, 2017