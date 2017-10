Kiko Matamoros y Makoke vuelven juntos a Telecinco

"Dejo Sálvame pero no dejo la televisión", fueron las declaraciones de Kiko Matamoros días después de anunciar su salida del programa de corazón por "desgaste". El excolaborador vuelve a Telecinco pero aún le quedan unos meses de descanso hasta que empiece Gran Hermano VIP. Y es que tal y como ha desvelado Kiko Hernández en Sálvame, Matamoros será concursante del reality que comenzará en 2018. No lo hará solo porque le acompañará su mujer Makoke.

La noticia ha supuesto todo un bombazo entre sus excompañeros de programa y la mayoría cree que se trata de buenos fichajes para el concurso, aunque no lo tendrían tan fácil como ellos podrían llegar a opinar. La organización del programa ya habría empezado las negociaciones con los futuros concursantes de la séptima edición y ambos serían pesos pesados.

Matamoros ya habitó la casa VIP de Guadalix en 2005 en la segunda edición. Resultó nominado durante la primera semana pero la audiencia le salvó y fue él quien decidió abandonar. En plató, aseguraba que había cumplido su objetivo, y decía: "No hay dinero en el mundo que me compense y me he dado cuenta, un día de ausencia de mi mujer y de los míos". Si entra con su mujer, todo sería más fácil, incluso el dinero que ganen entre ambos podrían salvar muchas de sus deudas.