Una amistad en peligro y la vuelta más esperada en 'Masterchef Celebrity'

El inesperado dúo cómico de nueva edición de Masterchef Celebrity, ‘las retales’, compuesto por Anabel Alonso y Bibiana Fernández vivió este martes una de sus galas más complicadas. Los roces en la cocina durante la prueba de exteriores consiguió enfrentar a las dos amigas, una discusión que por un momento pareció que se les iba de las manos.

El programa 100 de Masterchef comenzó con una prueba en la que tuvieron que realizar platos de alta cocina basados en películas, en la que Bibiana Fernández consiguió ser capitana. Su puesto provocó, como más tarde le comentaron Jordi, Samantha y Pepe, un caos absoluto en su grupo. A la hora de servir los platos, Anabel y Bibiana no lograron ponerse de acuerdo: "Deja de gritar y de ensuciar", le pedía la primera a la capitana.

"Lo único que has hecho es aplastar langostinos. No te puedes quejar de todo, cada vez que voy a servir un plato, te quejas", le recriminó Bibiana en varias ocasiones. "He tenido mucha paciencia con ella", comentó Anabel en las entrevistas posteriores. "Me he mordido la lengua, he respirado hondo, he contado hasta diez y he vuelto al trabajo".

A pesar de las tensiones provocadas por el estrés de la competición, al final ‘las retales’ terminaron fundiéndose en un abrazo: "Está en nuestra condición discutir, si viviéramos juntas…". Anabel, por su parte, reconoció que aunque tiene adoración por su amiga, "es la capitana más ruidosa que pueda existir en todas las ediciones".

Vuelve Silvia Abril

El actor Pepón Nieto dijo adiós a su paso por el concurso tras una complicada prueba de eliminación: "Es duro, pero me lo he pasado muy bien. Me da pena no haber podido dar más de mi", comentó en su despedida. Y es que la prueba en la que tenía que realizar un plato de Jordi Cruz, se le atragantó desde un principio y así se lo hicieron saber los jueces durante la valoración. "Todo me ha salido mal, la presión me ha podido. No he sabido hacerlo y esto y decepcionado, por eso las lágrimas de hoy (…) En las dos últimas semanas no he podido quedarme a las clases, que son maravillosas, y eso me ha pasado factura", confesó el actor.

Pepón tuvo una segunda oportunidad en la repesca junto a los expulsados anteriores, sin embargo, Silvia Abril se impuso y se convirtió de nuevo en concursante oficial. "Es un descanso y un alivio. Volver a estar aquí es la felicidad, como si hubiera echado a volar de nuevo".