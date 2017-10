Surrealista cita en 'First Dates': "Los catalanes tienen el pene pequeño"

Cataluña vuelve a ser protagonista en televisión, esta vez sin tener relación con el golpe separatista de Puigdemont. Antón, un concursante ruso gay del programa First Dates, programa de citas presentado por Carlos Sobera, sorprendió a los espectadores con una curiosa afirmación relacionada con el tamaño del pene de los catalanes.

Antón es un ruso que vive en Barcelona y que tiene una forma bastante particular de catalogar a los catalanes. Cree que pueden tener el pene de mayor o menor tamaño según sean sus raíces. Al saber que su cita era también de Barcelona, se interesó por su árbol genealógico: "Me gusta que tus raíces sean andaluzas. Vivo en Cataluña y he visto tamaños. Tienen el pene un poco pequeño.Depende mucho de dónde tienen sus raíces".

Antón lleva tres años viviendo en Barcelona y buscaba una relación seria para formar una familia y tener dos hijos. Justo lo mismo que quería Julián, un fotógrafo que desde el principio dejó claro que le había gustado su pretendiente.