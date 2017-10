Baja audiencia y duras críticas para el programa de Carlos Herrera

¿Cómo lo ves? lleva tan sólo lleva dos semanas en la parrilla televisiva y ya vislumbra un futuro más que negro. Los debates de actualidad no terminan de cuajar en la televisión española y el programa presentado por Carlos Herrera parece que seguirá la estela de Mad in Spain, que resultó ser el fracaso de Telecinco durante el verano. Si el programa no arrancó bien, la segunda entrega no consiguió remontar, ya que sólo alcanzó un 7,3% de cuota de pantalla y 1.220.000 espectadores, mientras que en su debut llegó al 10,2% de share y 1.749.000 espectadores.

Los malos datos de audiencia no extrañan si se repasan las redes sociales el lunes por la noche. Los espectadores consideran que el formato no funciona porque sus preguntas son "anticuadas", "aburridas" o incluso "sexistas". El programa se pregunta si te gusta o no la bandera de España o qué actitud incívica molesta más a los españoles: "mear en la calle, no usar la papelera, escupir en plena calle o no recoger lo excrementos de un perro", además de si está sobrevalorado el sexo o si mantendría una relación sentimental con alguien que tuviera una ideología diferente a la suya. Mientras se esperan las respuestas de los espectadores recopiladas a través de la aplicación, varios rostros conocidos debaten sobre los posibles resultados. Las encuestas no parecen gustar y para colmo, la aplicación móvil presenta fallos.

La última polémica surgió en torno a una de las preguntas: "¿Mienten más los hombres o las mujeres?". Fueron muchos los espectadores que pusieron el grito en el cielo tachando la cuestión de "sexista".

#Cómoloves esta pregunta es completamente sexista. Hombres y mujeres mentimos lo mismo. Odio todos estos debates innecesariamente polémicos. — Bluecervel (@Bluecervel18) October 22, 2017

#CómoLoVes ¡Qué pregunta más sexista preguntar quien miente mejor! Me niego a contestar esta estupidez — César Ortego Pélope (@Crisiportego) October 22, 2017

#comoloves tanta evolución para que aún haya debates sobre quién miente mejor me produce vergüenza y asco,el presentador? no podía ser otro — Con música mejor (@pablofb44) October 22, 2017

#comoloves que antigüedad de tema, en serio? A estas alturas? Quién miente mejor? Hombres o mujeres? Arcaico — Juan Antonio Resa (@juanan_resa) October 22, 2017

De momento, el programa continuará en antena y tiene firmadas trece entregas con TVE, por lo que quedan 11 programas previstos para la emisión.