La incómoda encerrona en 'GH' a Laura para que confiese que es transexual

Laura, la concursante transexual de Gran Hermano Revolution, se ha convertido en la sensación de esta edición sin quererlo. El Debate enseñó el domingo unas imágenes de varios concursantes tratando de sacar el tema delante de Laura. Dani, que entro más tarde que el resto, conocía el pasado de la sevillana y se dedicó a difundirlo por la casa, a pesar de que ella no quiso contar su historia, ni siquiera a sus más íntimos.

Sentados alrededor de la mesa del comedor y conocedores del secreto, algunos concursantes sacaron el tema. "¿Habéis visto La Chica Danesa?", preguntó intencionadamente Cristian sobre la película protagonizada por Eddie Redmain que habla de la primera operación de género de la historia. "¿Tú la has visto Laura?", le dijo directamente Dani a Laura.

La sevillana mantuvo la compostura, aunque no pudo esconder una cara de sorpresa. "¿Laura, conoces en Sevilla a Ángela Ponce, que es transexual y es modelo? Se presentó a Miss España y me estuvo contando lo de su operación. ¡Eso tiene un trabajazo...!", afirmó Dani mientras ella le aguantaba la mirada. "Es que algunas son obras de arte. Aunque hay cada chapuza por ahí...", se atrevió a decir Cristian. Carlos se unió a la conversación para abrir el debate de si las personas transexuales deben hablar de ello abiertamente. "Cada persona es libre de contar lo que quiera. Hay ciertos temas que en España siguen siendo tabú", dijo Laura, aunque Dani, homosexual, no estaba de acuerdo con ella.

El tema es uno de los preferidos dentro de la casa y se habla de ello casi todos los días, por supuesto, a espaldas de Laura. La situación ha ofendido a los seguidores del programa, no sólo por la cruel encerrona la sevillana, sino porque Dani haya contado información del exterior y no haya sido sancionado.

Dani sabía lo de Laura.

Dani lo ha hecho saber a los de la casa.

Dani ha proporcionado info. del exterior.

Expulsión disciplinaria. #DBT5GH — Ziku Hale🦋 (@ZikuHale) October 22, 2017

El acorralamiento que le están haciendo a Laura es una vergüenza. Gran Hermano debería de tomar medidas. Se están pasando. #DBT5GH — Mía 🦋 (@MiareGH) October 22, 2017

Dani insinuando que Laura esta utilizando su 'cambio de sexo' para ganar el maletín ¡ASQUEROSO!#DBT5GH pic.twitter.com/UfVJYcyEz2 — Sr.Amargado🌪💍 (@SrAmargadoGH) October 22, 2017