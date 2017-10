Crisis en 'Sálvame' ante la posible salida de Lydia y Terelu: "Nunca me han despedido en directo"

Terremoto en el universo Sálvame. El programa comenzó este miércoles con caras largas y lágrimas después de que Bluper anunciara que la cúpula de La Fábrica de la Tele se está planteando prescindir de dos de sus colaboradoras insignia: Lydia Lozano y Terelu Campos. La primera no pudo contener las lágrimas en directo, y es que la noticia ha pillado por sorpresa a las dos.

"Cuando he leído la noticia, inmediatamente me he dado cuenta de que era verdad", aseguró Lydia, que describió la situación como "bochornosa". "A mí nunca me han despedido en directo". Tal y como ha informado el programa, la cúpula no niega la información y confirma que ha existido una reunión para hablar sobre su futuro laboral, pero están muy molestos con la filtración, ya que ni siquiera ha dado tiempo a hablar con ellas y se han enterado por la prensa.

Aunque ambas han reconocido que se han llegado a plantear abandonar el programa en más de una ocasión, ninguna se esperaba que la dirección quiera prescindir de ellas y menos que se enteraran de esa forma tan "humillante". El director David Valldeperas confirmó que posiblemente se iba a tener la conversación con ambas y su permanencia dependía de la evolución de su trabajo.

"Me siento fatal, me da vergüenza, creo que tengo confianza suficiente con los directores. Me podrían haber dicho 'Lydia no vales, eres una mierda, ponte las pilas'... Que mis directores no me lo hayan dicho... ¡Qué menos después de navidades, fines de año, cumpleaños aquí!, se quejó Lydia en plena crisis nerviosa. Terelu Campos ha preferido ser prudente, pero también se ha tomado mal la noticia. "No me pensaba que esto pudiera ocurrir". "¿Te vas a quedar después de esto?", le preguntó Jorge Javier a Lydia. "Lo que diga la cúpula... o lo que filtre".