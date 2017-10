La cocina de 'Masterchef', sumida en el caos absoluto

La presión en las cocinas ha vuelto a jugar una mala pasada a los concursantes de Masterchef. Especialmente a la repescada de la semana pasada, Silvia Abril. Esta vez ha sido ella la que ha terminado entre lágrimas al tener que ser capitana de un único grupo: "He perdido las riendas del cocinado, estoy en el caos. No puedo más", comentó ante Jordi Cruz, que intentó consolarla.

Para obtener la capitanía, la cómica superó tres mini pruebas en las que tenías que realizar diferentes elaboraciones con huevos. Venció al resto de sus compañeros y obtuvo el preciado delantal dorado que le aseguraba una semana más en el concurso. No obstante, tendría la difícil misión de coordinar un único grupo formado por el resto de aspirantes.

Aunque el cocinado comenzó tranquilo y ordenado, pronto el caos se hizo presente entre los concursantes que corrían de un lado a otro sin tener claro qué hacer: "Esto me ha venido grande y llevo a todos, muy a mi pesar, a la prueba de eliminación", dijo antes del veredicto de los jueces, ante los que reconoció sus errores.

Más terca fue Bibiana Fernández, que no aceptó las críticas del jurado tras ser acusada de ir "por libre" durante el cocinado y escaquearse cuando tiene ocasión. La actriz no se mostró conforme: "No me importa ir a la eliminación, pero no estoy de acuerdo con lo que se me dice". La disconformidad volvió a hacerse presente cuando valoraron el trabajo de Juan Betancourt, que lloró al ser enviado a la prueba de eliminación: "Estoy cansado, no creo que me lo merezca". "Simplemente has sido un aspirante remolque. No te hemos visto", comentó Jordi Cruz.

Esta semana, el programa llegó a su ecuador diciendo adiós al modelo cubano Juan Betancourt, convirtiéndose en el sexto expulsado de la temporada. A pesar de haber realizado "su mejor plato", como aseguraron los jueces, estuvo a un nivel inferior que sus compañeros Bibiana y Saúl Craviotto, que también se enfrentaron a la prueba final.

"No pasa nada, estoy muy contento. Me llevo unos compañeros geniales y una experiencia maravillosa. Ni me creo lo que he evolucionado, pensaba que me iba a ir en la primera haciendo el ridículo. Seguiré sintiéndome parte del grupo y los echaré de menos. Animaría a todas las celebrities a que lo prueben, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida".