El ibérico regalo de Donald Trump a Eva González

Sorprendente revelación la de Eva González esta semana en su visita a Late Motiv, programa presentado por Andreu Buenafuente. Durante la entrevista la presentadora de Masterchef desveló el regalo que le hizo el presidente de EEUU, Donald Trump, cuando participó en Miss Universo.

Buenafuente rescató algunas fotografías de Eva González durante su época como modelo y miss, en las que aparecía con personalidades como el príncipe Carlos de Inglaterra o Isabel Preysler. También contaron que Donald Trump era el copropietario del certamen: "Lo conocí y ¿sabes qué? Me regalo un cuadro que tengo en casa con un marquito que pone el río Guadalquivir. Sí", confesó Eva, sorprendiendo al presentador.

"Yo no sé si sabe dirigir EE.UU., no me voy a meter, pero el hombre de geografía sabe. Sabía que yo era de Sevilla", bromeó. "Pero eso es bastante potente, ¿te regaló un cuadro del Guadalquivir. Eso era para recordarme que donde venías", añadió Buenafuente. "Eso fue para decirme, para allá te tienes que ir otra vez. Aquí no haces nada", contestó entre risas.