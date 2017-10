TV3 despide a Nuria Roca por burofax

Tan sólo dos meses después de que comenzara la emisión de A tota pantalla, TV3 ha decidido despedir a su presentadora Nuria Roca. El magazine de las mañanas de la televisión pública catalana fue interrumpido de manera temporal tras de 7 emisiones a consecuencia de la situación política que se vive en Cataluña.

La valenciana lo ha confirmado a través de su perfil de Twitter, donde ha expresado su descontento con la decisión, pero sobre todo con las formas. "Hasta el pasado miércoles estuve trabajando y reformateando el programa por expresa petición de los responsables de contenidos de la cadena", comienza. "De manera sorprendente y repentina, ayer jueves recibí un burofax en el que se comunicaba mi despido sin argumentar motivo alguno".

"Tanto el Director General de la cadena como los Directores de Contenidos y el codirector del programa me han mostrado su sorpresa y total desacuerdo con la decisión de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals", explica, quien alude a los datos de audiencia, según La Vanguardia, ya que el programa no supera el 5% de cuota de pantalla en su emisión. "Más adelante ya entraré a valorar y a aportar mi opinión personal sobre los hechos". El programa, que no abordaba temas de política, tuvo que ser apartado de la parrilla para tratar la última hora sobre el separatismo catalán.

A este mensaje se suman otros enigmáticos tuits de la presentadora en la tarde del viernes 27, día en el que el Parlamento catalán ha declarado la República Catalana. "Vergüenza... mucha vergüenza; ¡Qué locura todo!", escribió. ¿Tendrá algo que ver su opinión personal con su salida de TV3?

Vergonya... molta vergonya!

Vergüenza... mucha vergüenza! — nuria roca granell (@nuriarocagranel) October 27, 2017

Quina bogeria tot! — nuria roca granell (@nuriarocagranel) October 27, 2017

De momento, Nuria Roca prefiera pasar página.