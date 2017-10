Polémica en 'Gran Hermano': "Cuando se inunda el norte de España, me alegro. Que se jodan"

Los espectadores del canal 24 horas de Gran Hermano Revolution fueron testigos del controvertido comentario de uno de los concursantes del reality que se regocijó de las inundaciones en el norte de España por negarse a trasvasar agua a Murcia.

En una acalorada conversación entre José María y Maico ocurrida este domingo, el murciano habló con su compañeros sobre las catástrofes naturales ocurridas en las comunidades autónomas del norte y de su negativa a enviar agua mediante el trasvase del rió Ebro.

"Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico (Navarra) o Pilar (Zaragoza), se inunda todo yo me alegro", dijo mientras hablaba con el concursante australiano sobre las consecuencias del cambio climático. "¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro. No quiero que nadie se muera ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso", dijo el agricultor.

"Si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia. Pero no, ellos prefieren que se desborde y se pierdan sus plantaciones y su ganado", aseguró. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de su comentario, pidiendo su expulsión disciplinaria.