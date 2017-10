Tan solo dos galas han bastado para que el equipo de profesores de Operación Triunfo y los miembros del jurado se hayan declarado la guerra. En el programa de este lunes fueron continuas las pullas entre ellos debido a las diferentes opiniones que tienen sobre las actuaciones de los concursantes. Esta vez el ataque de los docentes fue mucho más directo y Noemí Galera, directora de la academia, aprovechó la conexión en directo para rebatir la valoración de los cuatro jueces.

Mónica Naranjo y David Bustamante, que ocupaba la silla rotatoria del jurado, criticaron el arreglo musical que habían hecho los profesores del tema "Tu enemigo", de Pablo López, y que interpretaron Ricky y Roi en la gala. Los dos miembros del jurado aseguraron que le "faltaba rock" a la canción y que se había cometido un error al intentar "empastar las dos voces".

Noemí Galera no aceptó la crítica sobre los arreglos de la canción y aseguró que "lo que marcamos a Roi y Ricky fue lo que demanda el jurado, que es lo que no han hecho hoy en el escenario". Además, criticó que parece que los jueces "ven otros resúmenes" porque se equivocan con lo que dicen. "Cuando empezamos este programa la idea era que los protagonistas fueran los concursantes y su talento. Y no tengo nada más que decir".

En defensa de la directora salió también Manu Guix, director musical de la academia, que confirmó que el arreglo respondía a una técnica que los concursantes debían aprender: "Os agradeceríamos que el jurado hiciera las valoraciones basándose en la actuación del escenario, no en un arreglo que os puede gustar o no".

La polémica no quedó ahí y Noemí Galera mandó un mensaje final a Mónica Naranjo, que durante su valoración a Ana Guerra mencionó sus cualidades físicas, a lo que la directora rebatió que los profesores "valoraban más su talento que si es sexy o no".