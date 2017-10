Indignación con TVE por censurar una canción con alto contenido sexual

La cantante internacional Becky G fue la invitada estrella de la segunda gala de Operación Triunfo en TVE. La joven interpretó su éxito "Mayores", uno de los temas más sonados del momento y uno de los más polémicos por el alto contenido sexual de su letra. TVE no quiso que sus espectadores se escandalizaran y el estribillo fue modificado para evitar su parte más sexual

"Yo no quería cambiar la letra", aseguró Becky G en sus redes sociales tras las críticas que desató la censura en las redes sociales: "Espero que no estén enojados conmigo". Mientras que la letra original reza: "A mi me gustan más grandes. Que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca". En cambio, en el escenario de Operación Triunfose pudo escuchar una letra diferente y menos provocativa: "A mí me gustan más grandes. Que con un beso en la boca. Me haga volar en el aire. Y que me vuelva loca".

No es la primera vez que la estrella internacional canta esta versión edulcorada de su éxito, pues ya se ha utilizado en alguna situaciones o emisoras cuando quieren evitar el contenido sexual de esa parte del tema.

Gestmusic lo aclara

Tinet Rubira, creador del programa y responsable de Gestmusic, quiso explicar lo sucedido en sus redes sociales. El catalán explicó que pidió a la artista que hiciese una versión apta para todos los públicos ya que las galas de Operación Triunfo se emiten también en Clan TVE y en las mañanas del fin de semana de La 1. Con ello, cadena y productora respetaron el horario de protección del menor, evitando que el juego de palabras sexual sonase en su cadena infantil y en una franja en la que hay niños en casa.