¿Quién es Joe Pérez-Orive, "el nuevo Risto" de 'Operación Triunfo'?

Las comparaciones son odiosas, pero los espectadores de Operación Triunfo no han tardado en "calar" a Joe Pérez-Orive, el nombrado como "nuevo Risto Mejide" de la televisión. Al igual que ocurría con el catalán en su etapa como jurado del concurso musical, la actitud del Pérez-Orive con los concursantes fue exageradamente agresiva en la Gala 0 del programa. "Tus padres seguro que han sufrido contigo" o "de las responsabilidades como artista, no has cumplido con ninguna" fueron algunas de las "perlas" que el miembro del jurado le dedicó a los concursantes en el arranque del programa, que presentó varios fallos y desatinos pero que dejó al público con ganas de más. ¿Quién es este hombre al que todos temen?

Joe Pérez-Orive ocupa el puesto de director de marketing de Live Nation Entertainment y es especialista en marketing, música y derechos de autor. A pesar de que ha llegado al programa como el gran desconocido del jurado (lugar que ocupa junto a Mónica Naranjo y Manuel Martos), cuenta con una amplia trayectoria profesional en importantes empresas como Ticketmaster, Hard Rock Café o Warner, entre otras. Tal y como él mismo define, su formación jurídico/musical le permiten desarrollar con facilidad cualquier labor dentro de la industria musical y del espectáculo. Su objetivo es aportar una mejora a la situación negativa que ha experimentado el sector musical. El trabajo efectivo, la constancia y la conciencia cultural son sus claves de éxito.