Bertín Osborne explica la verdad sobre su marcha y veto en TVE

María Teresa Campos ha abierto las puertas de su hogar a Bertín Osborne en el nuevo capítulo de Mi casa es la tuya, donde la veterana presentadora ha querido hablar sin tapujos de su familia, su amor y su trabajo. Encantada de su relación con Edmundo Arrocet, María Teresa afirmó que no ve necesario casarse a estas alturas: "Si tú quieres formar una familia y tener hijos entiendo perfectamente que te cases, pero yo no veo necesario que Edmundo y yo lo hagamos".

Además, explicó que según su forma de ver la vida es ridículo pensar en un matrimonio con el humorista chileno: "Soy consciente de la edad que tengo y que no me queda mucho, veo ridículo casarme a estas alturas". "A mí me da exactamente igual cómo vean ellas mi relación, yo nunca me he metido en sus asuntos amorosos", comentó sobre lo que opinan sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego sobre su romance con Bigote.

Feliz en el terreno sentimental, aún tiene sentimiento de tristeza por el abrupto final de ¡Qué tiempo tan feliz!: "Si no hubieran pasado ciertas cosas, el programa no habría acabado". Aún así mantiene que su relación con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, es buena; tanto que estuvo en el hospital apoyándola cuando sufrió el ictus: "Se sentaba en mi cama y me decía que él me veía guapísima".

El adiós de Bertín a TVE

Durante la conversación, María Teresa no se resistió a preguntar a Bertín: "¿Tú por qué te fuiste a Telecinco de Televisión Española?". "Yo estaba feliz en La 1. Lo que me joroba es que me hayan vetado, y que no pueda salir en ningún programa de la televisión pública", respondió el presentador. "Este programa tarda, más o menos, un mes en montarse, desde que grabamos, porque estamos muchas horas hablando, y nos quedaban unos programas por emitir".

Finalmente, Bertín desveló el motivo de su marcha: "Necesitábamos continuidad, porque tenía invitados importantes, y a Antonio Banderas no le puedes decir de grabar de una semana para otra, porque te dice que está en Japón, o Estados Unidos, y ellos nos ofrecían solo cinco programas, que es un mes de emisión", por lo que "decidimos dejarlo y no renovar con ellos".