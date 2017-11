La triste historia del camarero de 'MasterChef Celebrity' agredido tras la grabación

En un rato nos vemos en @masterchef_es en @rtve a las 22.30h y encima venimos a mi tierra adoptiva...espero ser buen anfitrión 😉. Le quería dedicar este programa a German Fernández, que aparecerá en la prueba de exteriores y que a los pocos días de grabarse, sufrió una brutal paliza sin venir a cuento a manos de 4 desalmados y que le ha dejado graves secuelas. Sus familiares han iniciado una campaña de recaudación de fondos para que Germán pueda ser tratado en una clínica especializada en Barcelona, cuyo coste mensual asciende a unos 7.000 euros. El número de cuenta que se ha habilitado a tal fin es 0081.5658.90.0006123826. #masterchef #masterchefcelebrity #Asturias #Aviles #Gijon #Oviedo #niemeyer

A post shared by Saul Craviotto (@saul_craviotto) on Oct 31, 2017 at 2:19pm PDT