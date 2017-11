Ana Rosa niega que su programa conectara desde el colegio de los hijos de Junqueras

"Críticas a Ana Rosa por la presencia de cámaras delante de la escuela de los hijos de Junqueras", es el titular que varios digitales catalanes publicaron este viernes y que se hicieron eco de las críticas de varios usuarios en Twitter. Sin embargo, desde El Programa de Ana Rosa han negado la información asegurando que son "absolutamente falsas". "Evidentemente, nosotros no nos dedicamos a ir a las guarderías a ver a los hijos de personas que, además, están viviendo una situación difícil en este momento", dijo la presentadora en directo haciendo referencia a la entrada en prisión del líder de ERC. La periodista ha pedido a estos medios que retiren la información publicada porque es mentira y "no tiene ningún sentido"

Ana Rosa quiso exponer "dos posibilidades" que expliquen que varios medios hayan publicado esa información. Que alguien lo esté haciendo de forma "malintencionada" o que una persona "se esté haciendo pasar por reportera del programa". "Que nos digan quién es, porque será alguien que está utilizando nuestro programa o nuestro nombre, con lo cual tenemos un abogado aquí e inmediatamente pondremos una denuncia contra esa persona".

Lucía Valero es la reportera que se encontraba en Barcelona y estaba situada a las puertas del ayuntamiento de San Vicenç dels horts, localidad donde vive la familia de Oriol Junqueras. Valero explicó que no se enseñó ningún colegio o guardería y que tampoco "hemos movido la cámara de este punto, ni siquiera la hemos girado". "El colegio está relativamente cerca del ayuntamiento, pero no he hablado con ningún padre ni con ningún profesor", explicó.