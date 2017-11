Las incógnitas que 'Gran Hermano' no quiere resolver sobre su polémica de abusos sexuales

Gran Hermano está viviendo una de las mayores polémicas a las que se ha enfrentado en sus 18 ediciones. Fue el propio Director de Contenidos del programa quien decidió acudir a la Guardia Civil para presentar una denuncia por abuso sexual contra uno de sus concursantes, pero en mitad de la tormenta, tanto Mediaset como la productora Zeppelin TV han optado por guardar silencio y dejar seguir la investigación, aunque con el vídeo presentado no se aclaran los hechos denunciados. Sin embargo, la forma en que la organización del programa ha llevado la historia no ha hecho más que indignar a los seguidores del programa y generar sospechas. Ni siquiera se han pronunciado el presentador o los colaboradores del programa, muy críticos con este tipo de situaciones y rápidos a la hora de condenar.

Si hubo abuso, ¿por qué nadie intervino?

Según la denuncia presentada, existió "una relación sexual no consentida entre un hombre y una mujer, ambos pareja", dentro de una de las habitaciones. La mujer se encontraba "bastante bebida" y el hombre "se tapó a sí mismo y a la mujer con un edredón". Los hechos ocurrieron durante una fiesta el viernes por la noche. José María y Carlota se retiraron a la habitación y tal y como muestra un vídeo publicado en Twitter, el "Súper" le pidió al concursante que llevara a su novia al confesionario, pero él se negó.

Sigo buscando y aquí ya hablan de llamadas del Súper anoche....#GHDirecto pic.twitter.com/OPSOFn42hL — Faran Dulario (@farandulario_) November 4, 2017

Ya el sábado, la pareja actuaba normal y entre risas comentaron en el comedor la noche anterior. No fue hasta por la tarde cuando la organización expulsó a José María e invitó a Carlota a replantearse su permanencia en el concurso. Por tanto, si las cámaras estaban grabando un abuso sexual, nadie intervino y pasaron horas hasta que José María abandonó la casa. Según el comunicado lanzado por su club de fans oficial, "lo sacaron sobre las cinco de la tarde del día 4 de noviembre y le mantuvieron en una habitación hasta las doce de la noche del mismo día (7 horas) acusándolo e intimidándolo y, entre otras cosas, parece ser que le mostraron las imágenes".

La familia no fue notificada

Cuando se conoció la noticia de la expulsión, la familia de José María mostró su indignación en Twitter porque nadie les había avisado de lo sucedido y se enteraron a través de las redes sociales. En una situación tan delicada, extraña que el entorno más cercano no fuera notificado de inmediato. Antes de que saliera a la luz la denuncia, la familia publicó en vídeo de agradecimiento del concursante en el que no quiso dar detalles de lo sucedido. Vanitatis recogió el testimonio de una persona cercana a la familia que asegura que "están destrozados".

Gracias por el apoyo recibido tanto dentro como fuera del programa #GHdirecto #DBT7GH pic.twitter.com/1yh97yzBf0 — Jose María Pérez (@JoseMariaGHFans) November 5, 2017

"No sabemos si está en Madrid o en el pueblo, pero no se puede estar peor que como él está (...) La familia está destrozada. Están hechos polvo, se han vuelto muy herméticos y no quieren hablar sobre esto. Él no quiere salir de su casa ni hacer nada. No pueden hacer nada más que lo que han hecho, poner el asunto en manos de sus abogados".

La supuesta víctima no quiere denunciar

Ante el hermetismo existente, la única que podría aclarar lo sucedido es Carlota, que se encuentra asesorada por varios psicólogos y según la familia de José María, ha decidido volver a la casa el próximo jueves, el mismo día en que tendrá lugar la gala. Una vez dentro, no podrá compartir con el resto de concursantes lo que ha ocurrido estos días, por lo que hasta que no sea expulsada o abandone, no conoceremos su versión.

El mismo programa que denunció una agresión sexual y veló por la seguridad de una de sus concursantes la invita ahora a continuar encerrada 24 horas en una casa. Se trata de la historia que más polémica ha generado dentro del concurso -aunque el propio José María ya protagonizó otra- y se espera que el próximo jueves se hable de ello en la gala. Ahora será Telecinco quien decida cómo quiere reconducir la edición menos vista de la historia después de semejante revuelo.