Nuria Roca, de su despido de TV3 por burofax: "Ha sido surrealista"

Nuria Roca ha desafiado las bajas temperaturas de la capital para acudir al estreno de Oro, la nueva película de Agustín Díaz Yanes. La presentadora nos quiso hablar sobre su sorprendente despido de TV3 tras apenas siete emisiones de su nuevo programa, A tota pantalla, debido a la actualidad política catalana.

Todo sucedió hace unas semanas cuando Nuria recibió la comunicación de su despido vía burofax al ser suspendido el nuevo espacio. "El programa en teoría iba a ser diario, y por toda la actualidad política tuvimos que aparcarlo de tal forma que se ha terminado. Un desastre. ¡Qué te voy a contar!", dijo a Europa Press.

Roca no ocultó su profundo descontento con la televisión catalana: "Ha sido un proyecto frustrado, la gente tenía ganas de ponerlo en marcha, pero las circunstancias no eran las mejores. Si hubiéramos sabido esto, no lo hubiéramos iniciado, es lógico".

Aunque admite que las polémicas en la actualidad de Cataluña han sido una sorpresa para todos, lo cierto es que "las formas no fueron correctas".

Ella misma lo resume: "Mucha torpeza", tanta que ha provocado que Nuria Roca lleve "dos meses de surrealismo impresionante en todos los aspectos". Afortunadamente, a la presentadora no le falta trabajo, y ella misma dice estar "acostumbrada a que termine una cosa y enganchar la otra". En definitiva, ella misma da "por finiquitado el proyecto" en TV3.