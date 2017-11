Carlota cuenta la verdad sobre el posible abuso sexual en 'GH': "Estaba inconsciente"

Tras días de silencio por parte de Telecinco y Zeppelín sobre el truculento asunto del supuesto abuso sexual dentro de la casa de Gran Hermano, este jueves el programa por fin se atrevió a mostrar las imágenes del regreso de Carlota al concurso. Hasta esta semana, poco se sabía sobre lo que realmente había sucedido dentro de la casa cuando la organización decidió expulsar a José María, pareja de la supuesta víctima, tras denunciarlo ante la guardia civil por haber abusado de la andaluza cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

En un vídeo sin cortes y sin editar, se mostraron las primeras palabras de Carlota en su regreso a la casa de Guadalix, que nada más pisar el confesionario confirmaba lo sucedido: "Como podrás imaginar, no va a ser fácil explicar la magnitud de lo que siento. Muy a mi pesar tengo que confirmar que estoy de acuerdo con la decisión de la organización de expulsar a José María. Es cierto que se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando inconsciente".

A pesar de reconocer el desagradable incidente, Carlota confesó que no denunciará lo ocurrido: "Por el momento he renunciado a continuar ningún tipo de procedimiento, pero tengo que aclarar también que desde el sábado por la tarde, y él lo sabe perfectamente, ya no existe ningún tipo de vínculo entre nosotros". "Yo pedí un sueño, se me concedió y sé que solamente pasa una vez en la vida. Necesito volver a la casa", relató al borde del llanto.

Tras terminar su exposición, la concursante entró en la casa y comentó con dos de sus compañeros lo que había sucedido: "Él ha sido expulsado. Pasó algo estando yo inconsciente. Por eso han querido que estuviese fuera con un seguimiento exhaustivo. Él sábado por la tarde mi relación con él termina. Precisamente porque yo estaba inconsciente no lo sabía. Yo entré en el confesionario y vi lo que pasó". Unas palabras que dejaron en shock a sus compañeros, que vieron como Carlota rompió a llorar y se abrazó a ellos.

Más explicaciones en su blog

La concursante también usó el espacio de la web de Gran Hermano para escribir una palabras en su blog explicando cómo fue su salida de la casa y los días posteriores:

"No se si podéis llegar a imaginarlo, pero el sábado por la tarde, mi vida, mi realidad, mi todo, estaba aquí dentro, y creedme después de tener conocimiento sobre lo ocurrido no quería más que abrazar sobre todo a Chris G y a mi Miguelito. He estado 4 días pues en otro tipo de aislamiento, en el que la base no era para nada grata, pero me ha servido para reflexionar, para asimilar, y para empezar poco a poco a digerir .Quiero dejar claro que la decisión que se me comunica sobre la expulsión de José María en el primer momento me deja atónita, no logro imaginar el motivo, pero tras ver las imágenes, el shock es tremendo y muy a mi pesar, entiendo y estoy de acuerdo con lo que se decide. Yo soy la persona que pide hablar con él, yo soy la persona que pide que él también lo vea, aunque él lo vivió, él si estaba consciente. No sé a que hora, pero ese sábado por la tarde para mi se convierte en un total desconocido, con el que espero no tener que volver a tratar".

"Realmente me generó unas expectativas altas de cara a una relación fuera de la casa, no podré olvidar momentos muy buenos, y me muevo por las distintas partes de la casa y lo recuerdo. Esa es la puta realidad y eso es lo que me ha movido a renunciar a continuar ningún tipo de acción contra él por el momento. Yo sí que no quiero hacerle ningún mal, porque le quería. Desgraciadamente, y en contra de nuestra voluntad, el destino muchas veces nos sorprende para mal. Por favor lo pido, respetad a mi familia. Ya tendréis tiempo de preguntadme a mi cuando salga. Como también os digo que no me apetece por ningún motivo que él y su familia pase un calvario, por muy desafortunado que fuese su comportamiento".